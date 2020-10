‘Als ik Rai Vloet had willen trappen, had ik hem harder geraakt’

Adil Auassar groeide zondag door natrappen uit tot de schlemiel bij Sparta Rotterdam. De middenvelder werd in het thuisduel met Heracles Almelo van het veld gestuurd. Het team van Henk Fraser stond op dat moment met 1-0 voor en moest met een man minder uiteindelijk een gelijkmaker toestaan: 1-1. Na een onderling duel kwamen Auassar en Rai Vloet terecht op het gras. Vloet leek Auassar van zich af te trappen, die reageerde door Vloet te willen vastpakken en na te trappen.

Het incident was arbiter Serdar Gözübüyük ontgaan, maar na inmenging van de VAR volgde een rode kaart. “Ik had het idee dat hij mij natrapte, maar goed”, antwoordde Auassar op de vraag wat er precies was voorgevallen. "Ik weet niet of dat ook gebeurd is en ik heb ook niet het idee dat ik hem trapte. Volgens mij ging het in een beweging waarbij ik niet eens het besef had. We spraken het uit en daarna kwam tot mijn verbazing de rode kaart.”

Auassar kreeg de beelden nog eens te zien én de vraag wat hij precies zag. “Ik kan beter aan jou vragen wat je ziet”, repliceerde de middenvelder, waarop de verslaggever van FOX Sports aangaf dat hij een trappende beweging had waargenomen. “En ik heb ook gezien dat Vloet zich niet helemaal onbetuigd liet in dat duel.” Auassar: “Dan heb je alles gemeld. Als ik hem had willen trappen, had ik hem harder geraakt. Maar het mag me niet overkomen.”

?? Adil Auassar na zijn rode kaart voor natrappen: "Als ik hem had willen trappen, had ik hem een betere trap gegeven." pic.twitter.com/fYVNc9XgJE — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 25, 2020

“Ik kreeg een duw in mijn rug en het voelde alsof hij op mij wil doorvallen”, vertelde Vloet op zijn beurt voor de camera, terwijl hij de beelden voorgeschoteld kreeg. “Toen wilde ik hem van mij afduwen. Ik zie wel dat mijn been beweegt, maar dat is meer de kracht vanuit mijn arm. Ik wil hem van mij afduwen. Mijn been beweegt automatisch. Ik had niet de intentie om te trappen. Zijn trapbeweging had ik eerlijk gezegd op het veld niet gezien. Dat zie ik nu pas, maar ik voelde niks. Voor mij was het een verrassing dat hij eruit moest.”

“Het is meer aan de scheidsrechter om een rode kaart te geven. Ik weet niet wat zijn intentie is.” Bart Vriends, die de aanvoerdersband van Auassar overnam, kon het zijn ploeggenoot niet kwalijk nemen. “Adil is een soldaat, hij speelt altijd op het randje’’, vertelde de verdediger. “We kunnen het hem niet kwalijk nemen." Fraser dacht daar anders over. "Ik heb veel waardering voor Adil, maar ik ga wel nog met hem praten dat dit soort zaken ons niet helpen."

Fraser vond het opvallend dat Auassar wel bestraft werd en Vloet niet. "Beide spelers maakten een schoppende beweging, maar beide spelers hebben elkaar niet geraakt. Ik begreep dat de VAR alleen de beelden van Adil heeft laten zien. Dat is meten met twee maten." De oefenmeester is boos op zijn middenvelder, maar niet teleurgesteld. "Nee, want Adil is altijd een voorbeeldige aanvoerder geweest. Maar als ik lovend ben over hem, mag ik ook kritisch zijn."