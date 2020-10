Nijhuis: ‘Die regel kennen ze blijkbaar niet heel goed, dat geeft niet’

Bas Nijhuis staat achter zijn beslissing om in de blessuretijd van de wedstrijd tussen Vitesse en PSV (2-1) de toegekende strafschop aan de bezoekers alsnog te annuleren na het bekijken van de videobeelden. In gesprek met FOX Sports vertelt Nijhuis dat de woede na afloop van de wedstrijd groot was bij trainer Roger Schmidt van PSV, maar toch vindt de arbiter dat hij er goed aan heeft gedaan om de beelden te raadplegen.

Nijhuis zag aanvankelijk een strafschop in een duw van Eli Dasa jegens Jorrit Hendrix en wees naar de stip. VAR Danny Makkelie greep echter in en riep zijn collega naar de zijkant om de beelden nog eens te bekijken. Daarna kwam Nijhuis terug op zijn besluit en gaf hij de bal aan doelman Remko Pasveer van Vitesse. De scheidsrechter geeft aan dat Schmidt 'om twee dingen' kwaad was, toen de trainer na de wedstrijd verhaal kwam halen bij hem.

"In eerste instantie was hij boos omdat ik de bal na het strafschopmoment teruggaf aan de doelman. Dat is een regel die bijna niemand kent", reageert Nijhuis. "Als zo'n situatie voorkomt in het strafschopgebied, wordt de bal altijd teruggeven aan de doelman. Die regel kennen ze blijkbaar niet heel goed. En dat geeft ook niet, want het is ook een lastige regel. Hij was ook boos omdat hij vond dat het geen honderd procent fout was."

Nijhuis dacht aanvankelijk dat Hendrix 'met twee handen werd weggeduwd' door Dasa en floot daarom voor een strafschop. Van Makkelie hoorde hij dat er weliswaar contact was, maar niet met de handen. "Als ik het dan terugzie, vind ik het geen penalty", legt Nijhuis uit. Aan Schmidt probeerde hij uit te leggen dat hij 'iets anders had gezien dan wat er was gebeurd'. "Dan moet je gewoon kijken."

"Ik heb uitleg gegeven, zelfs in het Duits. Maar het zat zo hoog bij die jongens, dat ik dacht: hier valt nu niet mee te praten. Ik snap dat de emoties hoog zijn, maar dit is het protocol waarmee we werken. Ik ben blij dat ik ben gaan kijken. Dit zijn beslissende momenten", concludeert de arbiter. Zelf zei Schmidt bij FOX Sports dat er nauwelijks ruimte was voor een discussie met de scheidsrechter. "Ik vroeg hem of hij de regels wel kende, maar het enige wat hij antwoordde was of ik een gele of een rode kaart wilde."