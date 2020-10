Koploper Everton lijdt eerste nederlaag in de Premier League

Everton heeft zondag de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. Het elftal van trainer Carlo Ancelotti ging na vier overwinningen en een gelijkspel, in de Merseyside-derby tegen Liverpool, onderuit in het uitduel met Southampton: 2-0. James Ward-Prowse en Che Adams scoorden voor rust voor the Saints, beiden op aangeven van Danny Ings.

De ploeg van Ancelotti eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Lucas Digne in de 72e minuut. Hij haalde van achteren fors door op Kyle Walker-Peters. Ondanks de eerste nederlaag blijft Everton voorlopig koploper in de Premier League. The Toffees staan in punten gelijk met aartsrivaal Liverpool, maar hebben een beter doelsaldo. Aston Villa heeft een punt maar ook een wedstrijd minder.