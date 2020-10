AZ enkele uren voor wedstrijd opnieuw getroffen door coronavirus

Enkele uren voor de aftrap van de wedstrijd tussen ADO Den Haag en AZ in de Eredivisie maken de Alkmaarders melding van twee nieuwe positieve coronatests in de spelersgroep. Desondanks vindt de wedstrijd tegen ADO gewoon doorgang, maakt AZ bekend. Het duel begint zondagavond om 20.00 uur.

Om welke twee spelers het gaat, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er inmiddels vijftien spelers van AZ geweest zijn die geïnfecteerd zijn geweest met het virus. Van de spelers die afgelopen week positief testten, is er één negatief getest. Die speler kan zijn rentree dus maken in de wedstrijd tegen ADO.

Dinsdag testten acht spelers van AZ positief, waardoor de ploeg van Arne Slot gehavend aantrad in de uitwedstrijd tegen Napoli in de Europa League. Desondanks wist AZ met 0-1 te winnen. Hoewel AZ van alle clubs uit de Eredivisie het zwaarst getroffen is, maakt de club in een statement op de website duidelijk alle voorschriften te volgen.

"AZ heeft de afgelopen maanden de geldende procedures zorgvuldig gevolgd. De meerderheid van de positief geteste spelers vertoont geen klachten. Doordat besmettingen geconstateerd zijn bij de selectie heeft AZ preventief actie ondernomen", geeft men aan.