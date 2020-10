Rai Vloet speelt hoofdrol op Het Kasteel na trap van Adil Auassar

Sparta Rotterdam heeft voor de derde keer op rij geremiseerd in de Eredivisie. In eigen huis raakte de ploeg van trainer Henk Fraser een 1-0 voorsprong kwijt tegen Heracles Almelo: 1-1. De bezoekers kwamen langszij door een doelpunt van Rai Vloet, die kort voor zijn treffer betrokken was bij een veelbesproken incident met Adil Auassar: laatstgenoemde kreeg een rode kaart in een confrontatie met Vloet.

Sparta slaagde erin om voor het eerst dit seizoen niet met een achterstand de rust in te gaan. Dat was echter slechts een statistiek, daar de beste kansen in de eerste 45 minuten voor de bezoekers waren. Een vroege kopbal van Sinan Bakis ging naast en ook pogingen van Orestis Kiomourtzoglou, Vloet en Silvester van der Water misten precisie. Daar kon Sparta in aanvallend opzicht nauwelijks iets tegenover zetten.

Sparta was ook de enige ploeg die dit seizoen nog niet op voorsprong stond en daar kwam twee minuten na de pauze verandering in. Een keiharde uithaal van Abdou Harroui was te machtig voor Michael Brouwer: 1-0. De bal leek via de hand van Lennart Thy te gaan, maar de VAR greep niet in. De VAR kwam wél in actie bij een confrontatie tussen Auassar en Vloet. Het incident resulteerde in een rode kaart voor eerstgenoemde.

Na een onderling duel kwamen beide spelers terecht op het gras. Vloet leek Auassar van zich af te trappen, die reageerde door Vloet bij de keel te grijpen en na te trappen. Het incident was arbiter Serdar Gözübüyük ontgaan, maar na inmenging van de VAR volgde een rode kaart. Na de kaart was het uitgerekend Vloet die Heracles op gelijke hoogte bracht. De middenvelder werd in het strafschopgebied gevonden door Kasper Jakobsen, die net een minuut in het veld stond, en schoot overtuigend raak.