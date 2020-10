Ronald de Boer trekt pijnlijke conclusies over Ihattaren tijdens Vitesse - PSV

Mohamed Ihattaren maakt zondagmiddag geen goede indruk op Ronald de Boer. Het talent van PSV heeft een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Vitesse. Ihattaren speelt als aanvallende middenvelder en was vlak voor de pauze verantwoordelijk voor een van de weinige serieuze doelpogingen van PSV, maar schoot vanaf de zestienmeterlijn naast.

Bij de rust stond het 1-0 door een kopbal van Jacob Rasmussen; kort na de pauze maakte Olivier Boscagli er 1-1 van, ook via een kopstoot, en zorgde Loïs Openda voor de 2-1 van Vitesse. De Boer zei in de pauze dat de voorsprong van Vitesse 'zeer terecht' was. "PSV weet zich geen raad met de vijf verdedigers van Vitesse. Het doelpunt viel uit een standaardsituatie, maar voetballend is Vitesse ook beter. Ramussen kopt 'm geweldig in", stelt de analist van FOX Sports. "Normaal zie je de backs van PSV vaak opkomen, maar Philipp Max heeft volgens mij één keer een voorzet gegeven."

De Boer vond het logisch dat de backs van PSV zich minder lieten zien. De linksback van Vitesse, Maximilian Wittek, vereist immers ook dekking als hij naar voren stoomt. Om die reden zou PSV meer de aanval door de as van het veld moeten zoeken, aldus De Boer. "Maar dan moet het door het midden gaan en dat is een probleem. Ibrahim Sangaré geeft de bal heel vaak aan Vitesse. Hendrix is daar ook niet de beste in. Af en toe zie je dat Ihattaren probeert de bal op te halen, maar hij moet eigenlijk dichter bij die twee spitsen blijven."

"Natuurlijk kan hij iets creëren, maar hij is nog niet de Ihattaren die wij kennen", vindt de oud-voetballer. "In mijn ogen ziet hij er nog steeds iets te fors uit. Het gaat moeizaam met hem. Als hij één spin doet, is hij moe. Ik ben blij dat hij speelt, want hij moet het ritme krijgen. Dat is goed voor hem. Maar PSV wil meer, dus het moet beter." Dat trainer Roger Schmidt de jongeling gebruikt als aanvallende middenvelder, vindt De Boer slim. "Als hij terug moet lopen, met Wittek, gaat dat niet gebeuren. Zeker niet in zijn fysieke gesteldheid op dit moment."