Peter Bosz: ‘0-13 zege van Ajax is slecht voor Nederlandse voetbal’

De recordoverwinning van Ajax op VVV-Venlo doet het Nederlandse voetbal volgens Peter Bosz geen goed. De voormalig trainer van Ajax heeft geen verklaring voor de 0-13 zege van het team van Erik ten Hag in Noord-Limburg. “Dit is slecht voor het Nederlandse voetbal. Overal wordt er over gesproken”, gaf de coach van Bayer Leverkusen aan.

“Ik heb eigenlijk geen verklaring voor een dergelijke uitslag. Zelfs met de rode kaart voor die VVV-speler is dit niet te verklaren”, wordt Bosz door Duitse media geciteerd. Halverwege leidde Ajax al met 0-4 en na een rode kaart voor Christian Kum in de 51e minuut liep de score heel snel op. Naast vijf doelpunten van Lassina Traoré waren Jurgen Ekkelenkamp en Klaas-Jan Huntelaar ieder goed voor twee treffers. De andere goals in De Koel kwamen van Dusan Tadic, Antony, Daley Blind en Lisandro Martínez.

Voor het laatste fluitsignaal tweette Gary Lineker, werkzaam als analist bij de BBC en BT Sport, al over de historische wedstrijd. "Blimey!", schreef Lineker, een Engelse uitdrukking om verbazing kenbaar te maken. "Met nog tien minuten te gaan, staat Ajax staat met 0-12 voor. Ik denk dat ze de drie punten wel over de streep gaan trekken", grapte de oud-voetballer. Uiteindelijk breidde Ajax de marge dus nog iets verder uit.

Hugo Borst vroeg zich na afloop in de studio van FOX Sports al af of de overwinning van Ajax iets was om blij mee te zijn. "De Ajacied zal er blij mee zijn, want een nieuw record is altijd heuglijk. Aan de andere kant: er is geen krachtsverhouding meer. Als Lineker dit opmerkt, zal hij ook denken: wat is dat voor competitie?", geeft Borst aan. "Dat is zeker zo", beaamde Ronald de Boer. "De term ‘Mickey Mouse-competitie’ komt weer naar voren. Het is geen positief signaal naar het buitenland toe. Leedvermaak is altijd even leuk, maar als je even gaat nadenken..."

Grootste overwinningen ooit in Eredivisie

VVV-Venlo - Ajax (0-13, 2020)

Ajax - Vitesse (12-1, 1972)

PSV - Feyenoord (10-0, 2010)

PSV - FC Volendam (10-0, 1998)

PSV - Go Ahead Eagles (10-0, 1973)

Feyenoord - NAC Breda (10-0, 1963)

DOS - SHS (10-0, 1958)

Sittardia - Sportclub Enschede (1-10, 1960)

Grootste uitzeges ooit in Eredivisie

VVV-Venlo - Ajax (0-13, 2020)

Sittardia - Sportclub Enschede (1-10, 1960)

NAC Breda - Ajax (0-8, 2017)

FC Volendam-Feyenoord (0-8, 1963)

FC Amsterdam - AZ'67 (2-9, 1977)

SHS - Ajax (2-9, 1959)

Grootste zeges Ajax tegen profclubs

Ajax - Red Boys Differdange (14-0, 1984)

VVV-Venlo - Ajax (0-13, 2020)

Ajax - Vitesse (12-1, 1972)

Ajax - Omonia Nicosia (10-0, 1979)

Ajax - Sparta Rotterdam (9-0, 2001)

Ajax - Sparta Rotterdam (9-0, 1985)

Ajax - FC Groningen (9-0, 1974)

Ajax - FC Den Bosch '67 (9-0, 1972)

Ajax - FC Volendam (9-0, 1960)