Strand Larsen en Van Hintum schitteren voor winnend FC Groningen

FC Groningen zet de goede reeks van de laatste weken voort. Het team van Danny Buijs zegevierde zondagmiddag met 1-3 over Fortuna Sittard, hoofdzakelijk dankzij Jörgen Strand Larsen en Bart van Hintum. Strand Larsen scoorde tweemaal op aangeven van Van Hintum, die vervolgens zelf het derde doelpunt van de noorderlingen maakte. Door de overwinning heeft FC Groningen nu tien punten uit zes duels, waarmee de ploeg van Buijs zevende staat in de Eredivisie. Fortuna Sittard blijft steken op twee punten en blijft hekkensluiter.

Fortuna Sittard keek na zes minuten al tegen een achterstand aan. Via de linkerkant zocht FC Groningen naar een vrijstaande speler, die werd gevonden in de persoon van Bart van Hintum. De linksback had vervolgens een voorzet in huis die op waarde werd geschat door Jörgen Strand Larsen: 0-1. Fortuna probeerde snel de gelijkmaker te produceren, maar mogelijkheden van Zian Flemming en Lisandro Semedo belandden niet in het doel van Sergio Padt, die zijn tweehonderdste Eredivisie-wedstrijd voor FC Groningen afwerkte.

De bezoekers, waar Arjen Robben door fysieke klachten ontbrak, hadden echter weinig te duchten van Fortuna en kwamen na bijna een halfuur spelen op 0-2. Een vlotte counter van de uitploeg resulteerde in een strakke voorzet van Van Hintum in het strafschopgebied. Strand Larsen kwam vóór zijn directe tegenstander en tikte het leer in de verre hoek: 0-2. Strand Larsen werd zodoende de eerste speler van FC Groningen die twee keer scoorde in een Eredivisie-duel sinds Kaj Sierhuis (22 december 2019). De aanvaller werd tevens de eerste Noor met twee goals in een competitiewedstrijd sinds Erik Nevland in december 2007.

FC Groningen had in de eerste helft veel mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Doelman Alexei Koselev bracht echter redding bij een poging van Patrick Joosten, terwijl Daniël van Kaam net naast het doel schoot. Enkele minuten na de onderbreking was het aan Koselev te danken dat een schot van Van Kaam in de hoek niet de 0-3 betekende. Een belangrijk moment, daar Fortuna niet veel later op 1-2 kwam. Na een onhandige charge van Joosten op Semedo in het strafschopgebied benutte Mats Seuntjes een strafschop.

Fortuna speelde niet best, maar bleef het Groningen desondanks moeilijk maken. Toch waren de beste mogelijkheden voor de bezoekers. Invaller Gabriel Gudmundsson kwam van links naar binnen en zag hoe Koselev zijn inzet in de hoek knap keerde. Elf minuten voor tijd viel de beslissing. Van Hintum completeerde zijn uitstekende wedstrijd door het leer vanaf ruim zestien meter achter Koselev te schieten: 1-3. In de extra tijd had Remco Balk de score verder kunnen laten oplopen, maar oog in oog met Koselev faalde hij.