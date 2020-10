Koeman krijgt vervelend blessurenieuws na nederlaag tegen Real Madrid

Philippe Coutinho staat voorlopig aan de kant, zo meldt Barcelona zondagmiddag via de officiële kanalen. De Braziliaan kampt met een kwetsuur aan de hamstrings en moet in ieder geval de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Juventus aan zich voorbij laten gaan. De ernst van de blessure moet in de komende dagen duidelijk worden.

Coutinho speelde zaterdag negentig minuten in de topper tegen Real Madrid, dat met een 1-3 overwinning uit het Camp Nou vertrok. De Braziliaan was minder nadrukkelijk aanwezig dan in de voorgaande vijf duels onder Ronald Koeman, maar tijdens de wedstrijd kwamen geen fysieke klachten aan het licht.

Coutinho, afgelopen seizoen verhuurd aan Bayern München, is voor Koeman een belangrijke pilaar in het 4-2-3-1-systeem van Barcelona. Hij zorgt vanaf het middenveld doorgaans met Ansu Fati en Antoine Griezmann voor de aanvallende impulsen, met Lionel Messi als valse nummer negen. In zes officiële wedstrijden was de Braziliaans international goed voor twee doelpunten.

Koeman zal in ieder geval zijn plannen voor het duel met Juventus moeten wijzigen. Mogelijk neemt Pedri de plek van Coutinho in en starten Griezmann of Trincao vanaf de rechterkant. De Nederlander kan tegen Juventus ook niet over de geschorste Gerard Piqué beschikken. Barcelona won het eerste groepsduel met Ferencvaros met 5-1, terwijl Juventus met 0-2 bij Dynamo Kiev zegevierde.