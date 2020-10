‘Barcelona gaat transferstrijd aan en wil toeslaan bij Ajax’

Barcelona wil werk maken van Ryan Gravenberch, zo meldt Tuttosport zondag. De krant uit Turijn gaf eerder aan dat de achttienjarige middenvelder van Ajax al nadrukkelijk op de radar van Juventus staat, maar nu zou ook Ronald Koeman het toptalent hoog op het lijstje hebben genoteerd. Gravenberch geldt voor beide grootmachten als aanwinst voor de toekomst.

Komende woensdag strijden Juventus en Barcelona tegen elkaar in de Champions League. Volgens Tuttosport kan er ook op de transfermarkt een confrontatie tussen de Italiaanse en Spaanse topclub komen. 'Zijn talent staat niet ter discussie. Hij heeft alles in zich om een van de beste allround middenvelders van de komende tien jaar te worden', zo schrijft de krant.

Juventus is al jarenlang gecharmeerd van Gravenberch, die vanwege zijn relatie met zaakwaarnemer Mino Raiola regelmatig wordt gelinkt aan een transfer naar de Serie A. Mogelijk gaat de topclub uit Turijn binnenkort werk maken van de komst van de jonge Ajacied. Barcelona wil echter ook inzetten op een 'verjonging' van de selectie en kan Juventus dwarsbomen, zo klinkt het.

De jeugdinternational van Oranje werd de voorbije jaren aan diverse clubs in Europa gelinkt. Naast Juventus en Barcelona werden ook Real Madrid, Manchester United, AS Roma, AC Milan en Lazio in verband gebracht met de jongeling. In juni verlengde Gravenberch zijn contract tot de zomer van 2023. Vorige week debuteerde hij in de Champions League bij de 0-1 nederlaag tegen Liverpool.