Adrie Koster: ‘Hij hoort gewoon in Oranje thuis, serieus, hij is absolute top’

Justin Bijlow maakt een uitstekende indruk op Adrie Koster en Hans Kraay junior. De trainer van Willem II en de analist van FOX Sports vinden dat de doelman van Feyenoord een kans moet krijgen bij het Nederlands elftal. "Ik vind hem al twee jaar in potentie de beste keeper (van Nederland, red.)", zegt Kraay junior zondag bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports.

Ook Koster is geïmponeerd door de prestaties van de 22-jarige sluitpost van de Rotterdammers. De coach zag Bijlow donderdag tegen Dinamo Zagreb (0-0) in de Europa League opnieuw goed presteren. "Hij hoort gewoon in het Nederlands elftal thuis. Serieus", stelt Koster, die vervolgens de kwaliteiten van de jeugdinternational opnoemt.

"Hoe hij keept voor zijn goal, zijn reactievermogen... Hij heeft alles. Hij gooit zich ervoor. Hij valt de bal aan. Hij is gewoon absolute top, op dit moment, wat hij laat zien. Ik zou hem erbij pakken. Hij beheerst de hele zestien meter", zegt Koster, die van Arnold Bruggink de vraag krijgt of Bijlow moet spelen tegen Spanje op 11 november. "Hij komt er in ieder geval voor in aanmerking", aldus Koster.

Bijlow gaf een maand geleden aan dat hij wel een plek in de voorselectie van Oranje had verwacht. "Alle geluiden zijn mooi, maar ik heb er vrij weinig aan als ik er niet bij zit. Ik had wel verwacht dat ik in de voorselectie zou zitten, waarmee ik niet zeg dat ik in de selectie hoor te zitten. De trainer (Frank de Boer, red.) maakt een andere keuze. Dan moet ik zorgen dat ik er de volgende maand wel bij zit. Ik moet laten zien dat ik beter ben dan de andere keepers", zei de doelman.