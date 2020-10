PSV mist tegen Vitesse zes spelers met corona

PSV mist zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Vitesse een fors aantal spelers wegens een positieve coronatest. De Eindhovenaren maken via de officiële kanalen bekend dat zes spelers niet van de partij zullen zijn in Arnhem: Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe en Joel Piroe. Rosario, Gakpo en Delanghe ontbraken afgelopen week al in de Europa League-wedstrijd tegen Granada (1-2 nederlaag) en nu zijn Dumfries, Baumgartl en Piroe daar dus nog eens bijgekomen.

Het Eindhovens Dagblad wist zaterdagavond al te melden dat PSV te maken had met ‘enkele nieuwe coronagevallen’, die tijdens de testronde van vrijdag aan het licht kwamen. Vanwege de privacygevoeligheid publiceerde het regionale dagblad niet de namen van de positief geteste spelers, maar de Eindhovenaren brengen nu zelf naar buiten dat Dumfries, Baumgartl en Piroe afgelopen vrijdag ook een positieve coronatest hebben afgelegd.

“De spelers verblijven conform de protocollen in quarantaine en de medische staf van PSV monitort hen intensief”, schrijft PSV op de website over de positief geteste spelers. Het drietal voegt zich bij Gakpo, Delanghe en Rosario, die afgelopen donderdag al vanwege een positieve coronatest ontbraken bij PSV en momenteel nog altijd in quarantaine zitten. Daarnaast zijn er nog eens twee stafleden van PSV positief getest.

Tegen Granada kon trainer Roger Schmidt eveneens niet beschikken over Eran Zahavi en Jordan Teze, die als eerste spelers binnen de selectie positief getest werden. Zahavi en Teze zijn zondagmiddag in Arnhem echter wel weer van de partij, waardoor Schmidt in de uitwedstrijd tegen Vitesse uiteindelijk zes spelers moet missen. Het duel in GelreDome wordt om 14.30 uur afgetrapt.