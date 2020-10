Straf dreigt voor Ronald Koeman na felle kritiek

De Spaanse voetbalbond opent mogelijk een onderzoek naar de uitlatingen van Ronald Koeman na de 1-3 nederlaag tegen Real Madrid, schrijft journalist Edwin Winkels, gespecialiseerd in Spaans voetbal, voor het Algemeen Dagblad. De trainer van Barcelona beklaagde zich over de beslissingen van scheidsrechter Juan Martínez Munuera, die Real na bestudering van de VAR bij een 1-1 tussenstand een strafschop toekende na een duel tussen Sergio Ramos en Clément Lenglet.

"Ik wil jullie mening weten", vroeg Koeman na afloop van de topper aan de journalisten. Toen deze aangaven dat Lenglet inderdaad aan het shirt van Ramos had getrokken en dat het toekennen van een strafschop derhalve tot de mogelijkheden behoorde, antwoordde Koeman: "Dan zijn we het niet eens, ik vind het geen strafschop. Ik hoop dat ik op een dag meer uitleg krijg over hoe de VAR in Spanje werkt. We zijn nu vijf speeldagen bezig en de VAR is vooralsnog alleen tegen Barcelona geweest."

Goooooooooaaaaaaal Real Madrid ?? Ramos benut de strafschop, nadat hij zelf naar de grond ging: 1-2! Maar was het wel een penalty? ??#ZiggoSport #Clasico #BARRMA pic.twitter.com/37XEyAkKl4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2020

"De VAR kwam niet in actie bij de overtreding op Lionel Messi in het duel met Sevilla", doelde Koeman op een moment in de slotfase na een charge van Diego Carlos. "En ook niet toen twee overtredingen van Getafe een rode kaart waard waren. Waarom is de VAR alleen tegen Barcelona? De VAR kan een hartstikke fijn hulpmiddel zijn, maar dan moet het wel bij alle teams toegepast worden. Het is een overtreding van Ramos op Lenglet. Vervolgens wordt Ramos door Lenglet vastgepakt, maar heus niet om achterover te vallen. Hoogstens om naar voren te vallen, niet naar achteren. Het was, naar mijn mening, geen strafschop."

Een dag na de wedstrijd herhaalt Koeman op Twitter dat hij niet blij was met de arbitrage bij het duel met Real. "We verdienden het niet om de wedstrijd gisteren te verliezen", schrijft de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. "Een controversiële penalty die beslissend is wat betreft het resultaat. We blijven op dezelfde voet doorgaan", besluit Koeman, die eindigt met de woorden Força Barça.