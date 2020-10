‘El Hamdaoui-scenario’ dreigt bij PSV: ‘Je kan iemand gewoon kapotmaken’

Mohamed Ihattaren is op de weg terug bij PSV, ziet Soufiane Touzani. De oud-voetballer en YouTube-ster, die voor zijn programma Tika Taka Touzani de aanvallende middenvelder van PSV heeft geïnterviewd, constateert zondag bij de talkshow van Voetbal International dat het toptalent niet helemaal goed is behandeld door trainer Roger Schmidt. Touzani is van mening dat de Duitser Ihattaren iets anders had kunnen benaderen.

Schmidt kiest voor een andere speelwijze bij de Eindhovenaren en gaf aan dat Ihattaren nog niet genoeg bracht. Zodoende belandde de jonge creatieveling op de bank. "Het was allemaal onnodig", vindt Touzani. "Het is niet nodig geweest om deze jongen op deze manier te gebruiken. De echte voetbalkenners, en dan bedoel ik mensen die zelf op hoog niveau gespeeld hebben, zien dat hij de beste speler uit de selectie is. Hoezo moest dit gebeuren om hem te triggeren? Je kan toch ook het hele team om hem heen bouwen?"

Touzani vindt dat Schmidt wat meer had kunnen meedenken met Ihattaren. "Hij is zijn vader verloren en heeft maanden niet gevoetbald door corona. Dan wil je die fase voorbij en weer lekker voetballen. Zijn rouwproces is er nog steeds, ik vind het al heel mooi dat hij dat durft te zeggen. Maar als hij dan terugkeert, en jij bent nieuw als trainer en je weet dat Mo samen met Donyell Malen je belangrijkste speler is... Dan denk ik niet dat Schmidt het goed heeft aangepakt."

"Je moet niet vergeten: Mo is een exceptionele speler. Dat soort spelers zitten in een andere mindset dan anderen", aldus Touzani. "Hij heeft bij het Nederlands elftal gespeeld en ik heb ook van spelers van Oranje gehoord dat hij daar echt een van de betere spelers was. Hij heeft altijd alles met twee vingers in de neus gedaan, maar het gaat ook om oprechtheid. Nu kwam het over van: ik ben Roger Schmidt, ik wil het zo, jij gaat het zo doen, en anders val je erbuiten."

Touzani verwijst ook naar Mounir El Hamdaoui, die bij Ajax te maken kreeg met trainer Frank de Boer. "Ik heb Frank de Boer heel hoog zitten, maar hij heeft ook toegegeven dat hij niet alles goed heeft aangepakt met Mounir. Mounir zat bij Ajax op gelijke hoogte met Luis Suárez. Als je dan ziet hoe beide carrières zijn verlopen... Je kan iemand gewoon kapot maken. Ik vind echt dat deze trainer (Schmidt, red.) met vuur heeft gespeeld", stelt Touzani.