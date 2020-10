‘Liverpool meldt zich met minimaal 22 miljoen voor vervanger Van Dijk’

Liverpool zoekt naarstig naar een vervanger van Virgil van Dijk. De centrale verdediger liep vorige week in de derby tegen Everton (2-2) een ernstige knieblessure op en is minimaal een halfjaar uit de roulatie. Verschillende stoppers werden de afgelopen dagen gelinkt aan de Engelse grootmacht, maar volgens de laatste berichten denkt de club nu aan een deal in Duitsland.

Zowel RMC Sport als de Daily Mirror meldt dat Liverpool zich heeft gemeld bij Schalke 04 voor Ozan Kabak. Manager Jürgen Klopp is naar verluidt gecharmeerd van de twintigjarige centrale verdediger, die nog tot medio 2024 vastligt bij de Bundesliga-club. Liverpool is bereid flink in de buidel te tasten om de viervoudig international van Turkije te strikken.

The Reds willen in eerste instantie ongeveer 22 miljoen euro bieden voor de verdediger, die ook op de radar van onder meer AC Milan staat. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen met nog eens 14 miljoen. Schalke 04 verlangde afgelopen zomer nog een bedrag van circa 45 miljoen euro voor Kabak, maar zou nu tevreden zijn met een bedrag van tussen de 30 en 40 miljoen.

The Athletic en andere Engelse media gaven eerder al aan dat Kabak hoog op het lijstje stond. Naast de Turk werden ook onder anderen Ben White (Brighton & Hove Albion), Dayot Upamecano (RB Leipzig) en Ezequiel Garay in verband gebracht met een transfer naar Anfield. Laatstgenoemde verdediger is transfervrij sinds zijn vertrek bij Valencia afgelopen zomer.