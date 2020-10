De onmondigheid van Noa Lang kwam Club Brugge zaterdag duur te staan

Noa Lang houdt gemengde gevoelens over aan zijn basisdebuut voor Club Brugge. De aanvaller, die al was ingevallen tegen Zenit Sint-Petersburg en Standard Luik, stond zaterdag aan de aftrap van het uitduel met OH Leuven. Na een duwfout op Hans Vanaken maakte Lang vanaf elf meter zijn eerste goal voor de Bruggelingen. Rafael Romo raadde de intenties van de Nederlander, maar was te laat op zijn lage inzet in de linkerhoek.

OH Leuven won uiteindelijk met 2-1 en dat was vooral wrang voor Lang, die op slag van rust een bal op de paal mikte. Dat is voor Sporza ‘hét sleutelmoment van de wedstrijd’. Maar wellicht gold dat nog meer voor een moment na rust. Lang kreeg een herkansing en vond toen Romo op zijn weg. “Een dure misser, want enkele minuten later lag de bal aan de overkant wel in het mandje. De goal van Xavier Mercier werd ten onrechte afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR zette het foutje recht: 2-1 voor de thuisploeg.”

“I take responsibility for not killing this game, but wednesday we go again”, benadrukt Lang op Instagram, ook verwijzend naar het eerstvolgende Champions League-duel met Lazio. Het Nieuwsblad deelde Lang een zeven uit, net als aan Vanaken en Krépin Diatta, en vond de Nederlands jeugdinternational de beste man aan de kant van Club Brugge. “Liet een gretige indruk bij zijn eerste match in de basis. Zette de penalty om maar had beter moeten doen bij de twee andere kansen die hij kreeg.”

De allerhoogste beoordeling is voor Romo: een acht. “In een recent verleden was hij tweede doelman bij OHL, maar wat een wedstrijd keepte de Venezolaan weer. De ene supersave na de andere, zelfs de penalty van Lang had hij bijna te pakken. Zonder hem had OHL nooit gewonnen.” Het Laatste Nieuws heeft als kop: ‘Anticlimax voor Club Brugge: sterk OH Leuven smeert blauw-zwart derde competitieverlies aan’.

Ook het dagblad staat stil bij de missers van Lang. “Bijna maakte de Nederlander voor de rust nog een tweede. Afgezonderd voor Romo duwde hij de bal tegen de verste paal. Ook na de pauze was de eerste kans voor Lang. De aanvaller trapte van dichtbij op Romo, daar waar hij Club wederom op voorsprong had moeten brengen. Zijn onmondigheid kwam blauw-zwart duur te staan”, verwijzend naar de 2-1 die niet veel later viel.

Club Brugge en Charleroi gaan met negentien punten samen aan de leiding in de Jupiler League, al heeft de club uit Henegouwen een duel minder gespeeld. Beerschot VA en Standard Luik staan op achttien punten en komen zondag in actie tegen respectievelijk tegen Royal Antwerp FC en Sint-Truiden.