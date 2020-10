Mitchel Bakker heeft belangrijk aandeel in ‘rustwedstrijd’ van PSG

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een opmerkelijk eenvoudige overwinning geboekt tegen Dijon FCO geboekt. De manschappen van Thomas Tuchel leken zich, met het oog op het moordende Champions League-schema de komende maanden, niet bovenmatig in te willen spannen. Dat Mitchel Bakker al vroeg in de wedstrijd een ragfijne assist afleverde op Moise Kean, droeg bij aan de halve 'rustwedstrijd' waarnaar PSG blijkbaar verlangde: 4-0.

De Parijzenaren lieten er zaterdagavond aanvankelijk geen gras over groeien. In de derde minuut stoomde Bakker op over de flinkerflank, waarna de linksback de bal laag bij de eerste paal voorzette. Moise Kean reageerde uiterst attent en tikte de opgelegde kans binnen: 1-0. Neymar raakte daarna de paal, nadat de Braziliaan de bal eerst schitterend had gecontroleerd.

De thuisploeg kwam goed weg toen Eric Dina na twintig minuten net naast mikte namens Dijon en gooide daarna het duel al in het slot. Neymar kwam vanaf de linkerflank naar binnen, kreeg de bal met enig fortuin langs zijn directe tegenstander, en legde doodeenvoudig breed op Kean: 2-0. Vanaf dat moment leek PSG het wel te geloven. Neymar, die de wedstrijd niet al te serieus leek te nemen, strooide met enkele doelloze trucs, maar echte kansen werden nauwelijks gecreëerd.

Het ongeconcentreerde PSG gaf een enorme kans weg aan Mama Baldé, die de bal slecht raakte en naast mikte. In de 82ste minuut kwam Kylian Mbappé binnen de lijnen. De Franse aanvaller kwam met de intenties om te scoren en slaagde daar tot tweemaal toe in. Mbappé werd diepgestuurd door Neymar, omspeelde met een schaar zijn tegenstander en schoof de bal met enig fortuin onder de benen van de doelman door: 3-0. Enkele minuten later kreeg de spits een niet te missen kans door een breedtepass van Pablo Sarabia: 4-0.