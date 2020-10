PSV krijgt wederom slecht nieuws: ‘enkele’ nieuwe coronabesmettingen

Het coronavirus blijft rondwaren in de selectie van PSV. De Eindhovenaren hadden al te maken met vijf coronagevallen in de spelersgroep, zaterdagavond komen daar nog eens 'enkele' gevallen bij, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De betrokken spelers testten positief in de testronde van vrijdag. Om privacyredenen maakt de regionale krant niet bekend om welke spelers het gaat.

Al gedurende de interlandbreak raakte PSV met Eran Zahavi en Jordan Teze twee basisspelers kwijt aan corona. Gedurende afgelopen week kwamen daar met Pablo Rosario, Cody Gakpo en Maxime Delanghe nog eens drie gevallen bij. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging donderdag zonder de vijf besmette spelers onderuit in de eerste wedstrijd van de Europa League tegen Granada (1-2). Daarnaast zijn twee stafleden van PSV besmet.

Het Eindhovens Dagblad weet zaterdagavond op moment van schrijven nog niet of Zahavi, Teze, Rosario, Gakpo en Delanghe zondag tegen Vitesse weer inzetbaar zijn. De spelers betrokken bij de twee nieuwe besmettingen die bij de coronatestronde van vrijdag aan het licht kwamen, zullen uiteraard niet in actie komen in de GelreDome.