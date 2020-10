De meningen van de kranten over Frenkie de Jong zijn eensluidend

Frenkie de Jong wacht nog altijd op zijn eerste overwinning met Barcelona in el Clásico. Na een 0-0 gelijkspel en een 2-0 nederlaag in de afgelopen voetbaljaargang kwam de middenvelder ook zaterdag niet tot winst: Real Madrid vertrok met een 1-3 overwinning uit het Camp Nou. Het spel van de Oranje-international baart echter meer zorgen, zo komen de kranten in Spanje tot de conclusie. Het ligt in ieder geval niet aan de welwillendheid van de ex-speler van Willem II en Ajax.

“Hij speelde en hij probeerde het wel, maar zijn bijdrage was minimaal”, oordeelt Sport zaterdagavond. De Catalaanse sportkrant deelt de Nederlander een zes uit. Van alle basiskrachten kregen alleen Neto, Jordi Alba en Ansu Fati een hogere beoordeling: een acht. “Er wordt meer van hem gevraagd, ook al was duidelijk dat hij het bleef proberen. Hij stond te ver van de positie van Sergio Busquets af, alsof hij op de flank speelde. Hij moet meer kunnen bieden om een bepalende speler voor Barcelona te kunnen zijn.”

Het valt Marca op dat De Jong ‘alles speelt’, ondanks dat zijn prestaties in het tenue van Barcelona ‘zeer wisselvallig’ zijn. “Hij krijgt geen rust van Koeman. In de openingsfase was hij zeer actief, maar daarna viel hij ietwat terug. De Jong combineerde goed met zijn teamgenoten, vooral met Jordi Alba.” Ook Mundo Deportivo had meer van de Oranje-international verwacht. “Hij kwam niet zo veel in het spel voor als hij gewild had en hij werd door zijn teamgenoten nodig gemist. Hij werkte wel hard.”

Spoiler: zowel de scheidsrechter als de VAR geeft hier GEEN strafschop voor... ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

ElDesmarque deelde slechts vier voldoendes uit en gaf De Jong een vier. Alleen Clément Lenglet kreeg een lagere beoordeling: een drie. “Hij krijgt geen rust en er zit ook geen rust in De Jong. Hij maakte het spel en zocht voortdurend zijn teamgenoten op. Bij het laatste doelpunt was Luka Modric hem echter de baas.” AS concludeert dat de continuïteit in het spel van De Jong ontbreekt. “Op specifieke momenten laat hij zijn enorme talent zien, maar tegelijkertijd ziet iedereen ook dat hij op andere momenten onzichtbaar is. De Jong speelt heel erg wisselvallig en dat is altijd een probleem.”

El Periódico deelt vier onvoldoendes uit. De vier vijven zijn voor Gerard Piqué, Clément Lenglet, Sergio Busquets én De Jong. Barcelona speelt in de komende dertien dagen tot de eerstvolgende interlandperiode liefst vier wedstrijden: woensdag wacht een uitduel met Juventus en over een week spelen de Catalanen bij Deportivo Alavés. Daarna wachten thuiswedstrijden tegen Dynamo Kiev en Real Betis.