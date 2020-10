Wissels in teleurstellende topper extra pijnlijk voor Van de Beek en Ziyech

Manchester United en Chelsea zijn er zaterdag in een onderlinge confrontatie niet in geslaagd een doelpunt op het scorebord te krijgen: 0-0. De verwachtingen op Old Trafford waren voorafgaand hooggespannen, maar beide ploegen konden geen moment spektakel leveren. Donny van de Beek en Hakim Ziyech begonnen opnieuw op de bank bij respectievelijk United en Chelsea. Beide ex-Ajacieden maakten kennis met de harde wetten van de Premier League. Voor Van de Beek zaten er ditmaal helemaal geen speelminuten in, terwijl Ziyech zag hoe zijn concurrent Mason Mount nog voor hem het veld in mocht komen.

Gedurende de eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Dat leverde aanvankelijk weinig spektakel op, totdat Edouard Mendy de bal uit het niets bijna in eigen doel passte. De doelman van Chelsea zag de compleet verkeerd geraakte bal tot zijn grote geluk net naast zijn eigen doel gaan. De beste kansen in de slotfase van het eerste bedrijf waren voor Manchester United. Mendy redde eerst knap op de doorgebroken Marcus Rashford en dook even later een gekruld schot van Juan Mata uit de linkerbenedenhoek.

Chelsea kon daar twee kleinere kansen van Christian Pulisic tegenover zetten, en claimde in de veertigste minuut bovendien een penalty. Harry Maguire greep César Azpilicueta bij een kopduel opzichtig bij de nek, maar de verdediger van Manchester United kwam ermee weg. Waarschijnlijk omdat ook in de tweede helft kansen schaars bleken, mocht Cavani na een klein uur zijn debuut maken voor Manchester United. De 33-jarige spits was met een leep balletje met buitenkant direct dichtbij een treffer, maar mikte net naast.

United brak verderop in de wedstrijd gevaarlijk door via Rashford, die zich aan de zijde van de thuisploeg nog het meest bedrijvige toonde. De aanvaller nam een lange bal van Maguire schitterend aan, maar werd op het laatste moment afgestopt door Azpilicueta. Ziyech mocht tien minuten voor tijd invallen, te kort voor de aanvallende middenvelder om een noemenswaardig moment neer te zetten. Rashford probeerde het in blessuretijd, maar zag zijn schot prachtig uit de kruising getikt worden door Mendy.

