Lukaku toont grootste vorm bij Inter; woedende Martínez gaat de wereld over

Internazionale heeft zich dankzij de derde overwinning van het seizoen op de derde plaats in de Serie A gevestigd. I Nerazzurri beleefden zonder Stefan de Vrij in de basiself een uiterst moeizame wedstrijd op bezoek bij Genoa, maar wonnen dankzij doelpunten van Romelu Lukaku en Danilo D’Ambrosio uiteindelijk met 0-2. Een opvallend moment tijdens het duel in het Stadio Luigi Ferraris was de woedende reactie van Lautaro Martínez toen hij na 72 minuten werd gewisseld.

Het was vooraf alweer drie wedstrijden geleden dat Inter een wedstrijd wist te winnen, na duels met Lazio (1-1), AC Milan (1-2 nederlaag) en Borussia Mönchengladbach (2-2). De Italiaanse grootmacht beschikt met Lukaku echter wel over een man in grootste vorm, want de Belgische spits scoorde dit seizoen al zeven keer. Ook tijdens de afgelopen interlandperiode trof Lukaku drie keer doel en Inter had hem op bezoek bij Genoa in de tweede helft nodig om de ban te breken.

Lautaro Martinez wordt gewisseld. Stand: 0-1 voorsprong. Handje, handje, handje... ??????

De eerste helft verliep namelijk weinig spectaculair. Inter wist in de eerste helft geen enkele keer op doel te schieten, wat zich voor het eerst onder het bewind van Antonio Conte voordeed. De laatste keer dat i Nerazzurri in de eerste 45 minuten geen enkel schot op doel leverden, was in maart 2019 tegen SPAL. Het was uiteindelijk Lukaku met zijn 22e Serie A-doelpunt (zonder strafschoppen mee te tellen) voor Inter - alleen Ciro Immobile en Francesco Caputo deden dat in dezelfde periode beter met 23 treffers - de wedstrijd openbrak.

De Belgische spits ontving de bal van Nicolò Barella, kapte Edoardo Goldaniga uit en schoot overtuigend raak. Conte besloot vervolgens om Martínez naar de kant te halen voor Andrea Pinamonti en dat zorgde voor een woedende reactie bij de Argentijnse spits, die een aantal keer op de reservebank sloeg. Zonder Martínez zorgde D’Ambrosio uiteindelijk voor de beslissing in Genua, nadat een hoekschop van Marcelo Brozovic via het hoofd van Andrea Ranocchia bij hem terechtgekomen was.