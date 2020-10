Kranten zien één probleem rondom Sergiño Dest: ‘Het woord zegt het al’

Sergiño Dest speelde zaterdag voor het eerst als basiskracht aan de rechterflank van Barcelona. De ex-Ajacied kreeg in el Clásico tegen Real Madrid (1-3 verlies) de voorkeur boven Sergi Roberto, enerzijds omdat Jordi Alba op links zijn rentree maakte en anderzijds omdat Ronald Koeman veel gevaar zag in de kwaliteiten van de rappe Vinicius Junior. De kranten in Spanje zijn lovend over de kwaliteiten van de Amerikaans international, al werd ook zichtbaar hoe de rest van de spelers van los Azulgrana nog niet aan Dest gewend zijn.

“Hij stond voor het eerst als rechtsback in de basis. Een noviteit die de Amerikaans international veel zelfvertrouwen gaf”, concludeerde Sport zaterdagavond. De ex-Ajacied kreeg een zes van het dagblad. “Hij ging mee naar voren, sloot zijn flank goed af, probeerde het zichzelf niet te moeilijk te maken en bood zich als oplossing aan zijn teamgenoten aan. Zelfs met diagonale loopacties, dat zien we een back van Barcelona niet vaak doen. In verdedigend opzicht was hij Vincius Junior de baas en aanvallend gezien liet hij zich gelden. Beetje bij beetje leren we Dest kennen en het ziet er veelbelovend uit.”

Ook bij Marca niets meer dan lof voor Dest. “Hij probeerde, wanneer het mogelijk was, om de aanval op te zoeken en Pedri te vergezellen. Snel, geconcentreerd, attent, gedisciplineerd en enkele kwaliteitsmomenten. Een goede wedstrijd.” Mundo Deportivo is zoals gewoonlijk summier in zijn analyse van de spelers. “Hij was ietwat verlegen in het begin, maar daarna kreeg hij meer zelfvertrouwen en liet hij zich gelden. De momenten dat hij mee naar voren kwam, oogde Barcelona gevaarlijker.”

ElDesmarque deelde vier voldoendes uit: Dest, Alba en Messi kregen een zes, terwijl Fati met een zeven de hoogste beoordeling kreeg. “Koeman schonk Dest opnieuw zijn vertrouwen, dit keer aan de rechterkant. Hij verrichtte geweldig werk in defensief opzicht en ging mee naar voren wanneer dat mogelijk was.” AS zag hoe Vinicius Junior ‘volledig werd gestopt’ door Dest. “De Amerikaans international toonde veel van zijn kwaliteiten, vooral snelheid en uiteraard zijn loopacties. Het probleem is dat zijn teamgenoten hem talloze keren niet volgden of niet snapten en het woord zegt het al: teamgenoten moeten teamgenoten zijn.”

Voor El Periódico was Dest de beste speler van Barcelona, samen met Fati. Beiden krijgen een acht. In de optiek van El Pais bedrijft Koeman geen politiek met zijn opstellingen en is hij ook niet van zins om vedettes per se in toom te moeten houden. Dat is in het voordeel van bijvoorbeeld Dest, zo valt uit een passage in het wedstrijdverslag op te merken. “Koeman baseert zijn keuzes op meritocratie om op die manier een einde te maken aan de passiviteit en de hiërarchie binnen de kleedkamer én de foute bedrijfsvoering van de voorzitter van Barcelona. Geen enkele transfer was geheimzinniger dan die van Antoine Griezmann en geen enkele speler werd meer met open armen ontvangen dan Pedri en tot in zekere hoogte ook Dest, zaterdag basiskracht boven Sergi Roberto.”