Koeman ontploft: ‘Waarom is de VAR alleen tegen Barcelona?’

Ronald Koeman houdt een wrang gevoel over aan zijn eerste Clásico als hoofdtrainer van Barcelona. Real Madrid vertrok zaterdag met een 1-3 overwinning uit het Camp Nou, mede door een rake strafschop van Sergio Ramos. De captain ging gewillig naar de grond toen hij aan het shirt werd getrokken door Clément Lenglet. Scheidsrechter Juan Martínez Munuera miste de overtreding in eerste instantie, maar gaf in samenspraak met de VAR en na het bekijken van de beelden alsnog een strafschop. Ramos zette vervolgens zelf de 1-2 op het scorebord.

“Ik wil jullie mening weten”, vroeg Koeman na afloop aan de journalisten. Toen deze aangeven dat Lenglet inderdaad aan het shirt van Ramos had getrokken en dat het toekennen van een strafschop derhalve tot de mogelijkheden behoorde, antwoordde Koeman: “Dan zijn we het niet eens, ik vind het geen strafschop. Ik hoop dat ik op een dag meer uitleg krijg over hoe de VAR in Spanje werkt. We zijn nu vijf speeldagen bezig en de VAR is vooralsnog alleen tegen Barcelona geweest.”

Goooooooooaaaaaaal Real Madrid ??



Ramos benut de strafschop, nadat hij zelf naar de grond ging: 1-2!

Maar was het wel een penalty? ??#ZiggoSport #Clasico #BARRMA pic.twitter.com/37XEyAkKl4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2020

“De VAR kwam niet in actie bij de overtreding op Lionel Messi in het duel met Sevilla”, doelde Koeman op een moment in de slotfase na een charge van Diego Carlos. “En ook niet toen twee overtredingen van Getafe een rode kaart waard waren. Waarom is de VAR alleen tegen Barcelona? De VAR kan een harstikke fijn hulpmiddel zijn, maar dan moet het wel bij alle teams toegepast worden.” De uitspraken van Koeman zijn enigszins opmerkelijk, omdat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal de voorbije weken juist liet doorschemeren dat hij liever niet over scheidsrechters wilde praten.

“Ik heb nog niet met Lenglet gesproken, maar ik heb het moment wel waargenomen”, benadrukte Koeman. “Het is een overtreding van Ramos op Lenglet. Vervolgens wordt Ramos door Lenglet vastgepakt, maar heus niet om achterover te vallen. Hoogstens om naar voren te vallen, niet naar achteren. Het was, naar mijn mening, geen strafschop. Het is normaal dat de spelers van Real Madrid de scheidsrechter onder druk zetten. Daar heb ik geen probleem mee. Maar de scheidsrechter en de VAR hebben op een cruciaal moment in de wedstrijd een dergelijke beslissing genomen.”

