Vernietigende woorden bij FOX om beelden na VVV - Ajax: ‘Theatraal gedoe’

VVV-Venlo leed zaterdagmiddag een historische nederlaag tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen in Limburg met maar liefst 0-13, wat de grootste overwinning ooit is in een Eredivisie-wedstrijd betekent. FOX Sports laat na afloop beelden zien van een teleurgestelde Giorgos Giakoumakis, die alleen is achtergebleven in de dug-out van VVV. Bij Marciano Vink valt dit echter niet in goede aarde, want hij is van mening dat er sprake is van ‘theatraal gedoe’.

“Dit is trouwens ook wat. Ik vind het een mooi beeld, laat ik dat vooropstellen”, begint presentator Jan Joost van Gangelen bij het zien van de beelden van Giakoumakis, die als enige speler van VVV aan de rand van het veld is achtergebleven. Verschillende Ajax-spelers, onder wie Klaas-Jan Huntelaar en Edson Álvarez, zoeken de Griekse spits even op om een babbeltje te maken. “Ga gewoon naar binnen, dat theatrale gedoe ben ik helemaal niet van”, reageert Vink bij het zien van de beelden.

Het beeld waar Marciano Vink zich kritisch over uitlaat.

“Dit is toch niet zo theatraal?”, vraagt Van Gangelen. “Hoe lang zitten we na de wedstrijd? Of is dit opgenomen? Ga naar binnen, met je team. Verwerk het daar. Om de hele tijd buiten te zitten, vind ik niks. Nee, ga gewoon naar binnen. Weet je, je doet het samen”, reageert Vink. Van Gangelen zegt vervolgens nog dat er sprake is van livebeelden, terwijl Hugo Borst zich al wijzend op de Ajax-spelers afvraagt of je ‘geen medelijden mag hebben’.

“Het gaat mij niet om die Ajacieden die langs lopen, maar hij moet gewoon naar binnen. Je team is al binnen, hij wordt niet geïnterviewd, neem ik aan. Dus ga gewoon lekker binnen bij je team zitten”, gaat Vink verder. Borst vraagt de oud-verdediger van onder meer Ajax, Genoa en PSV vindt dat Giakoumakis zich zo ‘distantieert van de andere spelers’. “Nee, ik weet het niet”, zo klinkt het antwoord. “Het lijkt me een soort theatrale schaamte.”

VVV-aanvoerder Arjan Swinkels verscheen direct na het laatste fluitsignaal voor de camera van FOX Sports. “Kansloos, met vier uitroeptekens. Je kan wel stellen dat het een nachtmerrie is. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, analyseerde de verdediger. “Je weet dat je het moeilijk gaat krijgen, maar we hebben Ajax een enorme dienst bewezen na hun Europese wedstrijd door zoveel ruimte en tijd weg te geven. Het was een ontluisterende dag vandaag.”