Gary Lineker tweet over VVV-Ajax: ‘Als hij dat tweet, zal hij ook wel denken...’

Ajax schreef zaterdag geschiedenis, door VVV-Venlo met 0-13 te kloppen in de Eredivisie. De keerzijde van de medaille is volgens de analisten van FOX Sports echter dat de overwinning aantoont hoe groot de onderlinge verschillen tussen clubs uit de Eredivisie zijn geworden. In het buitenland zal de competitie minder serieus worden genomen na de monsterzege, wordt in de studio gevreesd.

De recordzege is opgevallen in het buitenland. Voor het laatste fluitsignaal tweette Gary Lineker, werkzaam als analist bij de BBC en BT Sport, over de historische wedstrijd. "Blimey!", schreef Lineker, een Engelse uitdrukking om verbazing kenbaar te maken. "Met nog tien minuten te gaan, staat Ajax staat met 0-12 voor. Ik denk dat ze de drie punten wel over de streep gaan trekken", grapte de oud-voetballer. Uiteindelijk breidde Ajax de marge dus nog iets verder uit.

Hugo Borst vraagt zich in de studio van FOX Sports af of de overwinning van Ajax iets is om blij mee te zijn. "De Ajacied zal er blij mee zijn, want een nieuw record is altijd heuglijk. Aan de andere kant: er is geen krachtsverhouding meer. Als Gary Lineker dit opmerkt, zal hij ook denken: wat is dat voor competitie?", geeft Borst aan. "Dat is zeker zo", beaamt Ronald de Boer. "De term ‘Mickey Mouse-competitie’ komt weer naar voren. Het is geen positief signaal naar het buitenland toe. Leedvermaak is altijd even leuk, maar als je even gaat nadenken..."

Blimey! @AFCAjax are winning 12-0 with 10 minutes to play. Fancy they’ll hang on for the 3 points. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 24, 2020

De Boer vergelijkt het duel met 'een oefenwedstrijd die je aan het begin van het seizoen speelt tegen een derdeklasser'. Mario Been noemt de oorwassing 'verschrikkelijk' voor de spelers en de trainer, Hans de Koning, van VVV. "Je bent een week met zo’n wedstrijd bezig. Je hoopt dat Ajax de wedstrijd een beetje makkelijk benadert, maar niets was minder waar", concludeert de trainer, die tien jaar geleden zelf met Feyenoord met 10-0 verloor van PSV.

Ook Borst staat stil bij de pijn die in Venlo gevoeld wordt na de vernedering. "Ik voel wel mee met Hans de Koning en met de supporters van VVV. Ik betrek het altijd op mij eigen club: als het mij zou overkomen, zou ik in- en inverdrietig zijn. Ik heb veel Feyenoord-vrienden die me hebben verteld hoe ze die 10-0 hebben beleefd. Dat wordt nog altijd opgerakeld. Als je van je club houdt, dan doet dit intens pijn."