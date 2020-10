Ajax schrijft geschiedenis met 0-13 zege op VVV-Venlo

Ajax heeft zaterdagmiddag de grootste Eredivisie-zege ooit geboekt. De Amsterdammers waren door doelpunten van Lassina Traoré (vijfmaal), Jurgen Ekkelenkamp (tweemaal), Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal), Dusan Tadic, Daley Blind, Antony en Lisandro Martínez met maar liefst 0-13 te sterk voor een onthutsend zwak VVV-Venlo, waarmee de recordoverwinning (12-1 tijdens Ajax - Vitesse in 1972) nu uit de geschiedenisboeken verdwijnt. Het was bovendien de eerste keer in de geschiedenis dat er dertien keer gescoord werd in een Eredivisie-duel. Pikant genoeg is het zaterdag exact tien jaar geleden dat PSV - Feyenoord in 10-0 eindigde.

Ten opzichte van het duel met Liverpool voerde trainer Erik ten Hag de nodige wijzigingen door. Mohammed Kudus raakte in het eerste groepsduel van de Champions League geblesseerd aan de knie en verdween daardoor evenals Noussair Mazraoui, Martínez en David Neres uit de basiself ten faveure van Sean Klaiber, Ekkelenkamp, Antony en Traoré. Vanaf het eerste fluitsignaal was Ajax oppermachtig en de eerste mogelijkheden waren voor Traoré, die over de bal heen maaide, en Ryan Gravenberch, die bij de tweede paal naast kopte.

Met dertien minuten op de klok kwam Ajax dan toch op voorsprong. Nicolás Tagliafico legde de bal met het hoofd klaar voor Traoré, die de bal richting doel kopte. In de doelmond verlengde Ekkelenkamp de kopbal, waardoor VVV-doelman Delano van Crooij kansloos was. Vier minuten later werd de marge al verdubbeld. Antony vond met een afgemeten voorzet Traoré in het strafschopgebied en zag de spits met het hoofd de 0-2 aantekenen. Binnen het halfuur gooide Ajax het duel al definitief op slot. Tagliafico dook op in het strafschopgebied en vond met een lage voorzet Traoré, die voor een leeg doel geen enkel probleem had om zijn tweede treffer van de middag aan te tekenen.

Nadat Antony nog tot twee keer toe een mogelijkheid had laten liggen, kwam Ajax nog voor rust op 0-4. Tadic kreeg binnen het strafschopgebied alle ruimte om zich vrij te draaien en vond via de paal het net. Na rust werd het perspectief er voor VVV niet bepaald zonniger op. Christian Kum kreeg na inmenging van videoscheidsrechter Richard Martens rood van arbiter Danny Makkelie voor een karatetrap richting Antony. Daarna voerde Ajax VVV razendsnel richting de slachtbank. Met 54 minuten op de klok tekende Traoré voor zijn derde van de middag, door te profiteren van matig keeperswerk van Van Crooij na een schot van Antony.

Lisandro Martinez is geen fan van de lange trap van VVV-Venlo ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

Binnen een tijdsbestek van vijf minuten liep Ajax vervolgens weg naar 0-8. Traoré fungeerde bij de vijfde treffer van de Amsterdammers als aangever voor Antony, een minuut later kopte Ekkelenkamp raak vanuit een voorzet van Gravenberch en binnen het uur leverde de Burkinese spits opnieuw een assist, deze keer bij een doelpunt van Daley Blind. VVV hield vervolgens heel even, voor zes minuten, de rangen gesloten, tot Traoré op aangeven van Antony de 0-9 en zijn vierde treffer van de wedstrijd binnenkopte.

Ajax was klaarblijkelijk niet van plan om gas terug te nemen, want Ten Hag bracht met Zakaria Labyad, Klaas-Jan Huntelaar en Edson Álvarez drie verse krachten binnen de lijnen. In de rust waren ook al Quincy Promes en Martínez in het veld gekomen voor Tadic en Tagliafico. Dat de 0-10 uiteindelijk op het scorebord kwam, was te danken aan Vito van Crooij. De middenvelder van VVV hield Klaiber vast binnen het strafschopgebied, waarna Makkelie de bal op de stip legde en Huntelaar vanaf elf meter zijn duit in het zakje deed. Amper twee minuten later maakte Huntelaar meteen zijn tweede van de middag, nadat hij bediend werd door Ekkelenkamp.

Het was uiteindelijk Martínez die Ajax op een recordmarge zette. Labyad zorgde voor het voorbereidende werk, waarna de Argentijn alle ruimte en tijd kreeg om vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten. Het leek er even op alsof dit het laatste was dat VVV te verwerken kreeg, maar met nog vier minuten te gaan voerde Ajax de score nog verder op. Labyad stelde Traoré in staat om met overtuiging zijn vijfde treffer van de wedstrijd binnen te schieten en daarmee de bizarre eindstand van 0-13 op het scorebord te brengen. Het bleek uiteindelijk het slotakkoord, omdat Makkelie VVV besloot te sparen door geen blessuretijd op te tellen aan de negentig minuten.