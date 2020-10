Deyovaisio Zeefuik beleeft dramatische invalbeurt van 261 seconden

RB Leipzig heeft de koppositie in de Bundesliga behouden door met 2-1 te winnen van Hertha BSC. De club uit Berlijn speelde veertig minuten lang met een man minder doordat Deyovaisio Zeefuik vijf minuten na zijn invalbeurt met rood van het veld werd gestuurd. Door de nederlaag blijft Hertha steken op drie punten uit vijf wedstrijden en is het terug te vinden op de vijftiende plaats.

Het team van trainer Julian Nagelsmann, waar Justin Kluivert in de basis startte, kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Jhon Cordoba tekende voor de 0-1, maar het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Op aangeven van Alexander Sörloth was het Dayot Upamecano die voor de 1-1 zorgde. Na 45 minuten spelen haalde Hertha-trainer Bruno Labbadia Peter Pekarik naar de kant ten faveure van Zeefuik. Het werd een wissel die dramatisch uitpakte. Twee minuten na zijn invalbeurt liep de Nederlandse rechtsback tegen een gele kaart op.

'45: invalbeurt Zeefuik ? '47: gele kaart Zeefuik ?? '50: gele kaart Zeefuik ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

Weer twee minuten later maakte hij een overtreding op de razendsnelle Fransman Christopher Nkunku. Zeefuik bracht zijn directe tegenstander ten val en kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. 4 minuten en 21 seconden na zijn invalbeurt kon hij inrukken. De wedstrijd van Kluivert zat er na 65 minuten spelen op en vanaf de kant zag hij hoe de bal een kwartier voor tijd op de stip ging. Vanaf elf meter maakte Marcel Sabitzer de 2-1 en bezorgde hij zijn ploeg drie punten.