Robert Lewandowski vestigt met hattrick nieuw Bundesliga-record

Bayern München heeft zaterdagmiddag een ruime overwinning geboekt op Eintracht Frankfurt. Op eigen veld was het team van Hansi Flick met 5-0 te sterk, mede door drie doelpunten van Robert Lewandowski. De Poolse goaltjesdief was op schot en bracht zijn seizoenstotaal in de competitie op tien treffers. Leroy Sané tekende twintig minuten voor tijd met een fraaie goal voor de 4-0 en invaller Jamal Musiala bepaalde de eindstand.

De wedstrijd begon dramatisch voor Alphonso Davies. In de tweede minuut verstapte de linksback op pijnlijke wijze en hij moest het duel direct staken. Het vroege uitvallen van de Canadees had geen negatieve gevolgen voor de thuisploeg, want al in de tiende minuut was het Lewandowski die de score opende. Hij werd vrijgespeeld door Kingsley Coman en oog in oog met Eintracht Frankfurt-keeper Kevin Trapp schoot hij met links raak. Aan de andere kant van het veld stond Bas Dost in de spits, maar de Nederlander wist het Manuel Neuer niet moeilijk te maken. Een kwartier na de openingstreffer was het opnieuw raak voor de Duitse recordkampioen. Joshua Kimmich leverde een hoekschop af op het hoofd van Lewandowski, die hoger sprong dan de verdedigers van Eintracht Frankfurt en de 2-0 tegen de touwen kopte.

10 - @lewy_official (@FCBayernEN) scored his 10th league goal this season after just 5 matchdays – that is a new Bundesliga record! Epic. #fcbsge pic.twitter.com/6QjIruKM2w — OptaFranz (@OptaFranz) October 24, 2020

Amin Younes kwam na 45 minuten binnen de lijnen aan de kant van de bezoekers, maar ook met de ex-Ajacied binnen de lijnen wist Frankfurt weinig klaar te maken. Het was Bayern dat de lakens uitdeelde en na een uur spelen op 0-3 kwam via Lewandowski. Hij werd de diepte ingestoken door Douglas Costa en rondde beheerst af. Het was alweer zijn tiende doelpunt dit Bundesiga-seizoen. De Pool is de eerste spits ooit die dat aantal haalt in de eerste vijf competitieduels. De mooiste goal van de middag kwam op naam van Leroy Sané. De Duits international stoomde op de rechterflank op, kwam naar binnen en haalde uit in de verre hoek. De zeventienjarige invaller Musiala zorgde vlak voor tijd voor de 5-0.