Atalanta maakt geen enkele indruk in aanloop naar kraker met Ajax

Atalanta heeft zaterdagmiddag een pijnlijke generale beleefd in aanloop naar het Champions League-duel met Ajax. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini werd in eigen huis verrassend geklopt door Sampdoria, dat zich uiterst effectief toonde met zijn gecreëerde kansen: 1-3. Bij Atalanta begonnen Marten de Roon en Sam Lammers in de basis, na een uur spelen kwam ook Hans Hateboer in het veld.

De thuisploeg keek al na dertien minuten tegen een achterstand aan. De inmiddels 37-jarige Fabio Quagliarella kwam aan de linkerkant van de zestien aan de bal, stuurde met een schaar zijn tegenstander het bos in, en haalde vernietigend uit in de korte hoek: 1-0. Vlak daarna kreeg Lammers uit de kluts een gevaarlijke schietkans, maar de voormalig PSV'er zag zijn schot op het laatste moment geblokt worden.

Even later zag Josip Ilicic een dreigende poging op de gelijkmaker gekeerd worden door doelman Emil Audero. Atalanta kon daarna niet doordrukken en kreeg op slag van rust een penalty tegen, toen Johan Mojica de bal zeer ongelukkig tegen de hand kreeg. Quagliarella stuurde de strafschop echter nauwelijks de hoek in en zag doelman Marco Sportiello redding brengen.

Een kwartier na rust kreeg Atalanta alsnog de tweede tegentreffer om de oren. Jakub Jankto legde de bal vanuit het middenveld bij de tweede paal, waar voormalig sc Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby met een snoekduik binnen kopte: 0-2. Atalanta probeerde het via een schot vanaf de rand van de zestien van Robin Gosens, dat net naast ging, maar was verder vrij onmachtig. Een wederom zeer ongelukkige hansbal, ditmaal aan de zijde van Sampdoria, bracht in de slotfase de spanning terug. Duván Zapata rondde het karwei vanaf de strafschopstip af: 1-2.

Alejandro Gomez was nog dichtbij de gelijkmaker, maar zag zijn schot vanaf de rand van de zestien naast gaan. In blessuretijd werd Atalanta in de counter geslacht. Jankto werd aan de rechterkant van de zestien bediend en stuurde de bal met links feilloos in de verre hoek: 1-3.