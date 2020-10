De Boer kritisch op opstelling van Ajax: ‘Die speelt met zijn schoendozen om’

Ajax begint zaterdagmiddag aan het uitduel met VVV-Venlo met Lassina Traoré in de spits. De negentienjarige aanvaller krijgt in de punt van de aanval de voorkeur boven onder meer Zakaria Labyad en Dusan Tadic. Laatstgenoemde speelt wel, maar vanaf de linkerflank. Volgens Ronald de Boer treedt Ajax daarmee zeker niet in zijn sterkste formatie aan.

De Boer vindt in De Eretribune van FOX Sports dat Traoré voetballend tekort komt om als spits van Ajax te fungeren. "Traoré, die is fysiek heel sterk, waardoor je een aanspeelpunt hebt", begint de oud-middenvelder positief. "Het voetballende gedeelte daarentegen, waarmee je veel in aanraking komt als spits van Ajax, dat is bij Traoré echt matig. Hij heeft af en toe zijn schoendozen nog om, zeggen wij dan."

In het begin van het seizoen werd Labyad veelvuldig gebruikt als spits bij Ajax. Ook die optie ziet De Boer niet erg zitten. "Hij is een beetje zoals ik vroeger was, een beetje een alleskunner. In het fysieke gedeelte schiet hij wel tekort, maar dat is ook niet erg, in mijn ogen is hij geen spits, maar een buitenspeler." Volgens De Boer kan Ajax met de huidige selectie het best met Tadic in de spits spelen.

De clubtopscorers van Ajax de laatste seizoenen.

"Als je die drie op een weegschaal legt, dan is Tadic de beste optie. Die kan dat ook, de bal bij zich houden. Maar die heeft nog meer gevoel, kan mensen in stelling brengen, en scoort ook nog redelijk veel in die positie. Met Tadic in de spits heb je ook nog genoeg opties aan de buitenkant, met Antony, David Neres en Quincy Promes. Daar kun je best wel mee spelen", vindt De Boer.

FOX Sports toont vervolgens de lijst met clubtopscorers van Ajax de afgelopen seizoenen. "Dit is natuurlijk een verschrikkelijk lijstje", reageert Hugo Borst, eveneens aanwezig in de studio. "Ajax heeft pretenties, Ajax heeft een verleden, Ajax trommelt zich op de borst en wil zich meten met de Champions League-top. Maar wat mij opvalt dat het eigenlijk niet meer gelukt is na Zlatan Ibrahimovic, die gek genoeg ook niet echt geslaagd is bij Ajax, om een grootheid te hebben à la Cruijff, Van Basten. Of zelfs Bosman, of Kieft. Ergens is er de klad in gekomen. Ze kunnen hem niet scouten, maar ze kunnen hem ook niet opleiden. Dat is zorgwekkend."