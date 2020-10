Manchester City niet langs West Ham na beauty van Antonio

Manchester City is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om te winnen van West Ham United: 1-1. Op bezoek in Londen kwam de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong door een wonderschoon doelpunt van Michail Antonio. Vlak na de thee bracht invaller Phil Foden de stand op gelijke hoogte en daarna was het wachten op nog een doelpunt van de bezoekers. West Ham hield echter stand en houdt derhalve een punt over aan de ontmoeting met het team van Josep Guardiola.

Manchester City had de wedstrijd vanaf de eerste minuut onder controle, maar slaagde er nauwelijks in om kansen te creëren. The Hammers speelden vanuit een gesloten defensie en verdedigden bij vlagen met alle elf de spelers rond het eigen strafschopgebied. Speldenprikjes van Sergio Agüero en Riyad Mahrez leverden niets op. De thuisploeg hield het echter niet alleen bij verdedigen; het team van David Moyes meldde zich zo nu en dan voor het doel van Ederson en dat leverde een prachtig doelpunt op na achttien minuten spelen. Een voorzet van Vladimir Coufal werd op waarde geschat door Antonio, die met Manchester City-verdediger Rúben Dias op prachtige wijze scoorde met een omhaal. In aanloop naar het doelpunt leek Tomásc Soucek hands te maken, maar desondanks werd het doelpunt toegekend.

Ederson is KANSLOOS op deze omhaal! ?????? (Maar was dit geen hands van Tomásc Soucek?!) Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020



De blik van Guardiola stond na 45 minuten spelen op onweer. Het doel van West Ham-keeper Lukasz Fabianski werd nauwelijks onder vuur genomen, terwijl de meeste dreiging kwam van de thuisploeg. De manager had de pas van een blessure herstelde Kevin De Bruyne achter de hand gehouden, maar besloot in de rust om Foden binnen de lijnen te brengen in plaats van de Belg. In de jacht op de gelijkmaker haalde Guardiola opvallend genoeg Agüero naar de kant. Het bleek een gouden zet van de trainer, want de invaller had slechts zes minuten nodig om te scoren. Linksback João Cancelo ging zijn directe tegenstander Coufal op snelheid voorbij en legde vanaf de achterlijn terug op Foden, die de bal op knappe wijze controleerde en achter Fabianski schoot. Direct na de tegentreffer kreeg West Ham nog een tegenslag te verwerken, want doepuntenmaker Antonio viel geblesseerd uit.

Waar Cancelo een uitstekende assist leverde op Foden, verprutste de verdediger minuten later een enorme kans voor City. Ilkay Gündogan speelde hem met een fantastische pass vrij in het strafschopgebied van West Ham, maar door een dramatische aanname wist Cancelo geen ploeggenoot te bereiken. City slaagde er maar niet in om tot kansen te komen en dus greep Guardiola 25 minuten voor tijd in: De Bruyne werd ingebracht ten koste van Gündogan. Met de sterspeler op het veld groeide de druk op de achterhoede van de thuisploeg. De invaller was tien minuten voor tijd dicht bij de gelijkmaker; Fabianski bracht redding op een harde vrije trap van De Bruyne. Vlak voor tijd stuurde De Bruyne Sterling de diepte in. De Engels international speelde de bal bij zijn aanname te ver voor zich uit, waardoor de uitgekomen Fabianski zijn inzet kon keren. Vlak daarna hielp Sterling nog een kans om zeep en schoot Mahrez op de paal.