VVV meldt uren voor aftrap tegen Ajax positieve coronatest

VVV-Venlo heeft een paar uur voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Ajax (16.30 uur) bekendgemaakt dat een speler uit de selectie besmet is met het coronavirus. Dat is gebleken uit een test die afgelopen donderdag is afgenomen. De club uit Limburg maakt vanwege de AVG-wetgeving en het recht op privacy niet bekend om welke speler het gaat.

VVV laat weten dat de betreffende speler in quarantaine is gegaan. “Hij maakt tijdelijk geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie en zal niet deelnemen aan de groepstrainingen”, zo meldt de club. Alle spelers en stafleden van VVV worden wekelijks getest op corona. Hierin volgt de club naar eigen zeggen ‘strikt en intensief’ de richtlijnen van het RIVM én het protocol van de KNVB. Het is het eerste coronageval bij VVV.

Bij Ajax zijn momenteel geen coronabemsettingen vastgesteld. Afgelopen woensdag ontbrak de Braziliaanse buitenspeler Antony in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met Liverpool (0-1 nederlaag). Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag was Antony 'niet wedstrijdfit'. Volgens De Telegraaf was de kans groot dat de aanvaller ontbrak vanwege corona. De Braziliaan heeft de training bij Ajax weer hervat en treedt zaterdagmiddag vanaf 16.30 uur mogelijk aan in De Koel.