Ronald Koeman zorgt voor daverende verrassing in Clásico

Sergiño Dest verschijnt aan de aftrap van el Clásico tussen Barcelona en Real Madrid. Ronald Koeman houdt ook zaterdagmiddag in de topper tussen de Spaanse grootmachten vast aan zijn vertrouwde 4-2-3-1-systeem, waarbij de invulling van de rechts- en linksbackpositie de enige vraagtekens leken. De van blessureleed herstelde Jordi Alba keert terug in het elftal en zodoende verhuist Dest van links naar rechts. Koeman kiest er waarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van Vinicius Junior voor om Sergi Roberto op de bank te zetten. De grote verrassing in de basiself is echter de zeventienjarige Pedri, ten koste van Antoine Griezmann.

De verdediging van Barcelona wordt gecompleteerd door het duo Gerard Piqué en Clément Lenglet in het hart van de defensie én Neto onder de lat. Frenkie de Jong en Sergio Busquets zijn weer de controleurs op het middenveld. In aanvallend opzicht een daverende verrassing: Pedri. Samen met Ansu Fati neemt de tiener, die in het Champions League-duel met Ferencvaros (5-1) zijn eerste doelpunt maakte, de flanken voor zijn rekening. Griezmann speelde niet tegen Ferencvaros en zit nu dus weer op de bank. Coutinho speelt als aanvallende middenvelder, terwijl Lionel Messi weer de valse nummer negen is.

Afhankelijk van het wedstrijdverloop zal Koeman waarschijnlijk zijn gebruikelijke wissels toepassen. Dat betekent dat Trincao en Ousmane Dembélé kans maken op speeltijd tegen Real Madrid. Dembélé maakte in het duel met Ferencvaros een goede indruk. Hij viel na ruim een uur spelen in voor Fati, bereidde de 4-1 van Pedri voor en zette vervolgens zelf de eindstand van 5-1 op het scorebord in het Camp Nou.

Barcelona wacht sinds 1 oktober, toen met 0-3 van Celta de Vigo werd gewonnen, op een zege in LaLiga. Het team van Koeman speelde sindsdien met 0-0 gelijk tegen Sevilla en een week geleden werd met 1-0 bij Getafe verloren. Real Madrid, dat drie punten én een wedstrijd meer heeft dan Barcelona, verloor de laatste twee officiële duels. Promovendus Cádiz was afgelopen zaterdag met 0-1 te sterk en midweeks bleek ook Shakhtar Donetsk in de eerste groepswedstrijd van de Champions League een maatje te groot: 2-3.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Pedri, Coutinho, Fati; Messi.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema en Vinícius Junior.