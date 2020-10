SC Heerenveen vult lege tribunes vanavond met 15.000 knuffelberen

Een hartverwarmende actie vanavond tijdens de wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Emmen. De lege tribunes zijn gevuld met 15.000 knuffelberen, om aandacht te vragen voor kinderen in Nederland die kanker hebben.

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), sc Heerenveen en geneesmiddelenbedrijf MSD hebben deze actie opgezet. De knuffelberen zullen allemaal een shirtje van de Friezen dragen. Door de coronacrisis konden ook vele evenementen van KiKa niet plaatsvinden, waardoor het veel geld misliep. Op deze manier proberen alle partijen toch nog aandacht te vragen voor kinderen met kanker.

“Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie zijn veel kinderen met kanker onzichtbaar geweest. Omdat zorg werd uitgesteld. Helaas zitten we nu weer in die situatie”, vertelt Frits Hirschstein, oprichter en directeur van KiKa, op de clubsite van Heerenveen. “Tegelijkertijd hebben we kennisgemaakt met lege voetbalstadions. Daarom moedigen we de voetballers aan met duizenden KiKa-beren in Heerenveen-shirt. En drukken we onze steun aan alle kinderen met kanker uit en laten we weten dat we ze niet vergeten.”

Geïnteresseerden kunnen de actie steunen door zelf een knuffelbeer in huis te halen. De beren zijn via deze link te koop. Alle opbrengsten daarvan gaan naar KiKa. De wedstrijd begint vanavond om 21.00 uur.