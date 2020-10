AZ vecht schorsing Jonas Svensson na 'ernstig gemeen spel’ met succes aan

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Jonas Svensson zaterdag voor twee wedstrijden uitgesloten, waarvan één voorwaardelijk. Dat is één wedstrijd minder dan het eerdere schikkingsvoorstel, drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk, van de aanklager betaald voetbal. AZ besloot vrijdag niet akkoord te gaan met het voorstel van de aanklager van de KNVB en tekende beroep aan.

De aanklager eiste vrijdagavond tijdens de zitting drie wedstrijden onvoorwaardelijk. AZ publiceert zaterdag via de officiële kanalen het oordeel van de tuchtcommissie. “Weliswaar heeft Svensson ter zitting aannemelijk gemaakt dat hij de intentie had om de bal te spelen, maar heeft hij door de wijze waarop hij het duel is aangegaan, naar het oordeel van de tuchtcommissie, te veel risico tot het blesseren van zijn tegenspeler genomen.”

“De tuchtcommissie acht ‘ernstig gemeen spel’ dan ook bewezen, maar ziet onvoldoende aanleiding om de door de aanklager verhoogde strafeis te volgen.” Svensson kreeg afgelopen weekeinde in het duel met VVV-Venlo vlak voor rust een rode kaart een tackle op Joshua John. Met tien man gaf AZ in de tweede helft een 2-0-voorsprong weg: 2-2.

Dit seizoen werden er al vier rode kaarten kwijtgescholden door de tuchtcommissie, maar bij Svensson kwam het zover niet. Luuk Wouters van RKC Waalwijk, Edson Álvarez van Ajax, Glenn Bijl van FC Emmen en Mico Pinto van Sparta Rotterdam ontliepen een schorsing. AZ herpakte zich donderdag knap na de remise tegen VVV. Met een incomplete selectie werd Napoli in de Europa League met 0-1 verslagen. Het team van Arne Slot gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag, zónder Svensson.