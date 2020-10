Exact 10 jaar na dé 10-0: ‘Ik word nog elk jaar over deze wedstrijd gebeld’

Het is vandaag exact tien jaar geleden dat Feyenoord een van de grootste vernederingen in de clubgeschiedenis onderging. PSV won op 24 oktober 2010 met liefst 10-0 van Feyenoord, dat de grootste nederlaag in de Eredivisie leed en zich die dag officieel degradatiekandidaat mocht noemen. Mario Been stelde na afloop zijn functie als trainer ter beschikking, maar uiteindelijk bleef hij en eindigden de Rotterdammers als tiende.

“Het is een smet op mijn carrière en ik heb het diep weggestopt. Ik heb twintig jaar gevoetbald, maar ik word nog elk jaar over deze wedstrijd gebeld”, vertelt Rob van Dijk, de man die in het doel van de Rotterdammers tien doelpunten om de oren kreeg, in gesprek met de NOS. “Het is nu tien jaar geleden, voor mij is het verleden tijd. Daar wil ik het graag bij laten.”

Terwijl Van Dijk liever nooit meer terugdenkt aan de pijnlijke nederlaag, zorgt de 10-0 bij Ibrahim Afellay juist alleen maar voor mooie verhalen en herinneringen. “Het is een resultaat dat je altijd bij zal blijven. Met oud-ploeggenoten heb je het er nog weleens over. 'Weet je nog, die beruchte middag?' En dan komen de verhalen en herinneringen.”

Feyenoord raakte Leroy Fer al na een kwartier spelen geblesseerd kwijt, terwijl Kelvin Leerdam tien minuten voor de pauze zijn tweede gele kaart kreeg. PSV stond in de rust echter nog maar met 2-0 voor. In de 62e minuut van het tweede bedrijf was de voorsprong echter naar 7-0 opgelopen. “Vanaf dat moment scandeerde het publiek 'tien, tien, tien', er was veel vermaak op de tribunes. We zijn er op een gegeven moment echt naar op jacht gegaan.”

“Als je in de wedstrijd zit, denk je niet na of je de tegenstander wel of niet aan het vernederen bent. Je kunt het publiek veel goals geven, dan moet je dat niet nalaten.” Het was uiteindelijk Jeremain Lens die drie minuten voor het einde de tiende treffer maakte. “Een topper tussen PSV en Feyenoord die in 10-0 eindigt, dat gaat nooit meer gebeuren”, verzekert Afellay.