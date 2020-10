Woede NAC Breda over ‘heren van de KNVB’ nóg groter na vrijdagavond

NAC Breda greep vrijdagavond naast de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van Maurice Steijn verloor met 2-0 bij Almere City FC en de zeges van SC Cambuur op Roda JC Kerkrade (3-0) en De Graafschap op Jong PSV (2-1) hebben ervoor gezorgd dat de titel zeer waarschijnlijk naar de Leeuwarders gaat, tenzij De Graafschap het inhaalduel met NAC op 11 november met negentien goals verschil wint.

Het coronavirus heeft een grote impact op NAC. Afgelopen dinsdag werd het duel met Cambuur ingehaald, ondanks dat er nog altijd tien spelers ontbraken bij de Bredanaars. Het zwaargehavende NAC ging met 0-4 onderuit en verloor de koppositie aan de Friezen. Vrijdag werd er opnieuw verloren en zorgden blessures bij aankoop Kaj de Rooij en topscorer Sydney van Hooijdonk voor nóg meer irritatie.

“Dit is de reden waarom we het verzoek hebben gedaan om uit te stellen, vanwege overbelasting en mensen die tegen blessures aanlopen”, verzuchtte trainer Maurice Steijn na afloop in gesprek met FOX Sports. “Dit was een beetje de voorspellende gedachte die ik had. Vandaag raken we waarschijnlijk weer twee spelers kwijt.” Om vervolgens op cynische wijze toe toevoegen. “Op naar Go Ahead Eagles en op naar de KNVB Beker zou ik zeggen.”

?? Maurice Steijn is cynisch na het wegvallen van Kaj de Rooij en Sydney van Hooijdonk. "Dat is een beetje de voorspellende gedachte die ik had hè, dat het onverantwoord was om te spelen." pic.twitter.com/kraZ38cpHB — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 23, 2020

Steijn gaf eerder al aan dat het ‘een stukje competitievervalsing’ was omdat het kwaliteitsverschil tussen NAC en Cambuur veel te groot was. Het stoort de oefenmeester van NAC vooral dat de KNVB niet open staat voor overleg. “We hebben constant dit scenario aangegeven. We hebben vandaag niet goed gespeeld, daar ga ik mij niet achter verschuilen. Maar wat we wel hebben gezegd, is dat het onverantwoord is om met zo'n kleine groep zoveel wedstrijden in een korte periode te spelen. Dat blijkt nu ook.”

“De Rooij heeft drie dagen geleden een wedstrijd gespeeld, Sydney een hele wedstrijd. Dat zijn jonge jongens. Hier hebben we de heren van de KNVB voor gewaarschuwd. Dan word je nog eens extra gepakt.” Steijn benadrukt dat hij zijn kritiek op persoonlijke titel uit. “De KNVB moet daarmee doen wat ze willen. Volgens mij spreken de feiten voor zich en volgens mij hebben we van tevoren gezegd dat dit onverantwoord was", herhaalde de trainer van NAC. "Nu kunnen we alles oplappen en richting de volgende tweede wedstrijd binnen twee dagen gaan.”

NAC speelt maandagavond een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in het kader van de TOTO KNVB Beker. Vrijdagavond wacht alweer de eerstvolgende wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie: een thuisduel met NEC. Door de twee nederlagen op rij is NAC naar de vierde plaats gezakt.