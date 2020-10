Johan Derksen haalt uit: ‘Die twee van PSV kunnen er he-le-maal niks van’

Johan Derksen is bepaald niet onder de indruk van de kwaliteiten van Timo Baumgartl en Oliver Boscagli van PSV. De Duitser maakte afgelopen weekeinde tegen PEC Zwolle (0-3 winst) zijn eerste minuten onder Roger Schmidt en stond ook in de basis in het Europa League-duel met Granada (1-2 verlies). Boscagli komt meer in de plannen van Schmidt voor: de Fransman staat dit seizoen inmiddels op acht duels voor de Eindhovenaren.

René van der Gijp keek zijn ogen uit tijdens PSV - Granada. “Die Boscagli loopt de honderd meter in drieënhalve minuut man. Die kan helemaal niet lopen. Ik wist niet wat ik zag”, gaf de oud-voetballer vrijdag bij Veronica Inside aan. Derksen haakte maar wat graag in. “René, ik vind het werkelijk een feest. Die Duitser bij PSV, dat is een beetje een wijsneus”, doelde hij op Roger Schmidt. “Die weet alles. Dan zie ik Baumgartl en Boscagli met zijn tweeen in het centrum staan. Tegen PEC Zwolle kon het al niet, laat staan in de Europa League.”

“Die twee kunnen er he-le-maal niets van”, benadrukte Derksen. “En ze spelen gewoon in het eerste elftal van PSV. Boscagli is echt geprobeerd toen hij gekocht werd. Toen heeft hij hopeloos gefaald. Toen is er nooit meer gebruik gemaakt van die jongen. En nou komt die Duitser en die ziet in Boscagli de ultieme centrale verdediger.” De deze week gestopte Daniel Schwaab zal niet voor een tweede keer worden teruggehaald. “Daar hoeven we niet meer wakker van te liggen. Dat was een voetballer die niks toevoegde”, benadrukte Derksen.

Toon Gerbrands liet aan Wilfred Genee weten dat het salarishuis van PSV dit seizoen in zijn totaliteit lager is. “Dan hebben ze tweederangsvoetballers dus heel goed betaald, bedoelt hij eigenlijk. Mark van Bommel had nou niet echt een wereldteam”, merkte Derksen op. Genee gaf aan dat Van Bommel bij alle inkomende transfers werd betrokken. “Dat is heel dom, je moet een passant nooit dergelijke beslissingen laten nemen”, vervolgde Derksen. Van der Gijp: ‘Maar je gaat geen spelers halen zonder de trainer te raadplegen.”

“Degene die Baumgartl heeft binnengehaald bij PSV, moet eigenlijk ontslagen worden. Hij heeft tien miljoen euro euro gekost”, sloot Derksen verbaasd af. Baumgartl, 24 jaar en goed voor 30 jeugdinterlands, kwam in de zomer van 2019 van VfB Stuttgart over. Hij kwam tot 121 competitieduels voor die Schwaben, waarvan 86 op het allerhoogste niveau.