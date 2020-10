‘De nieuwe Matthijs de Ligt’ relativeert complimenten: ‘Ik heb er zelf niks aan’

Perr Schuurs maakte woensdag in de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Liverpool (0-1) een goede indruk op de analisten in Engeland. Zo prees Rio Ferdinand het spel van de jonge verdediger. “Hij was erg, erg goed", zei de voormalig topverdediger van onder meer Manchester United. "Hij werd er bij de goal ingeluisd (door Sadio Mané, red.), maar een twintigjarige die zo op dit niveau tegen Liverpool speelt... Ik denk dat hij een goede vervanger is van Matthijs de Ligt.”

“Hij kan het stokje overnemen en het voortouw nemen. De leiding op zich nemen.” Ook Michael Owen, voormalig topspits van onder meer Liverpool en Manchester United, zag veel potentie in Schuurs. "Hij wordt de nieuwe Matthijs de Ligt. Hij is nog jong, maar wat een lichaam en wat een kracht... Hij heeft nu al veel weg van De Ligt. Prima aan de bal, agressief en sterk voor zijn leeftijd. Ze hebben De Ligt voor veel geld verkocht aan Juventus, maar Schuurs kan die rol gaan overnemen.”

“Ik heb het meegekregen en gelezen”, vertelt Schuurs via de officiële kanalen van Ajax. “Het zijn mooie woorden, maar daar heb ik natuurlijk zelf niks aan.” Bij Schuurs overheerst het gevoel dat hij Mané had moeten stoppen en dat het winnende doelpunt van Liverpool daarmee voorkomen had kunnen worden. Het verdrukt persoonlijk zijn goede prestaties naar de achtergrond. “Het kan eigenlijk niet, maar ik heb het ook meegemaakt bij AZ”, doelde hij op de goal in de negentigste minuut van Myron Boadu.

"Ik weet precies hoe het voelt. Dat is wat het gevoel overtreft, maar over een paar weken besef je dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld”, denkt Schuurs. “Uiteindelijk blijft het wel bij je. Fouten maken moet niet, maar het overkomt iedereen. Daardoor word je naar mijn mening beter en maak je stappen, het hoort er gewoon bij.” Over stappen maken heeft Schuurs weinig te klagen. Het is voor de twintigjarige alweer zijn derde seizoen bij Ajax en woensdag stond hij in de basis in de Champions League.

“Ik denk dat ik de meeste stappen heb gemaakt qua meedogenloosheid. Dat is ook wat ik het meeste moest verbeteren. En daarin moet ik ook nog beter worden, maar ik denk dat ik daarin wel de grootste stappen heb gemaakt.” Schuurs valt ook op met zijn lange passes over tientallen meters. “Als je met vertrouwen speelt, dan doe je dingen waarbij je je goed voelt en een crosspass geef ik gewoon heel graag.”