‘Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie ook door bij totale lockdown’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde vrijdag 10.007 positieve coronatests. Het doorbreken van de grens van tienduizend positieve coronatesten, de derde forse stijging op rij, is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ‘zorgelijk’, maar nog geen reden om met hardere maatregelen te komen. Manager competitiezaken Jan Bluyssen is van mening dat het betaald voetbal er klaar voor is om ook bij een nog strenger maatregelenpakket door te spelen.

Het kabinet wil eerst de effecten van het maatregelenpakket van 13 oktober afwachten. “We hebben nu even tijd nodig om te zien of er sprake is van een daling. Dat verwachten we op z'n vroegst begin volgende week te zien”, zei minister De Jonge vrijdag na afloop van een extra ingelaste ministerraad. Alle competitiesport werd bij de verscherping van de maatregelen eerder deze maand stilgelegd, maar het betaald voetbal mocht wel door van het kabinet. “Zelfs bij een totale lockdown zou de voetbalbubbel door kunnen gaan”, zo benadrukt Bluyssen zaterdag in De Telegraaf.

“Spelen zonder publiek en trainen onder controle kunnen we ook in een totale lockdown doen. Daar zijn we echt klaar voor. We zullen dan wellicht het binnen zijn nog meer beperken bij de clubs door iedereen thuis te laten douchen en eten, maar verder is alles aanwezig om door te gaan”, benadrukt de manager competitiezaken in het dagblad. Bluyssen stelt dat medische begeleiding optimaal is en dat het voortdurende testen ervoor zorgt dat er meteen kan worden ingegrepen. “Door al die maatregelen twijfel ik er niet aan, dat het superveilig is om door te voetballen. Maar dat is niet het enige. In zo’n situatie zou iedereen nog meer dan nu het geval is thuis moeten zitten.”

“Wij zijn als betaald voetbal bij machte om een grote groep mensen, een groep van 4,3 miljoen voetbalfans, nog wat te geven om over te praten en plezier mee te hebben. Dat is óók de functie van het voetbal. Daarmee zijn we een klein onderdeeltje van perspectief en vertier dat nog wel kan.” Bluyssen schrikt niet van wat er momenteel allemaal gebeurt in het betaald voetbal met de grote uitbraken bij onder andere NAC en AZ. “Dit zit volledig in het scenario zoals wij dat deze zomer hadden bedacht. Het virus is gewoon niet te stoppen. De clubs hebben het wel goed voor elkaar. Daar is echt de scherpte om het goed te organiseren.”

Om het uitspelen van de competities mogelijk te maken, zullen er dit seizoen flinke concessies moeten worden gedaan. “Aan alle normale sportieve uitgangspunten, waar wij altijd het hardst om riepen, hebben we concessies moeten doen om maar te zorgen dat we kunnen blijven voetballen.” Het is binnen de KNVB een missie om dit seizoen de schalen van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie in april of mei uit te reiken. “Zal dat dan zijn met een normaal competitieverloop? Als je het vergelijkt met andere jaren niet, maar bekeken vanuit het huidige perspectief wel. En dat is het maximaal haalbare.”

Zondag en maandag komen het kabinet en deskundigen bij elkaar om de laatste cijfers in perspectief te plaatsen. Met betrekking tot een tweede lockdown benadrukt De Jonge vrijdag dat het een scenario is dat op tafel ligt. Hij snapt de zorgen van mensen die vragen om strengere maatregelen, maar het kabinet lijkt toch echt eerst de effecten van het laatste maatregelenpakket te willen afwachten. “Ik kan me de zorgen heel goed voorstellen, die zorgen zijn ook de onze. Maar voor aanvullende maatregelen, zullen we echt eerst de cijfers moeten afwachten.” Het kabinet maakt maandag bekend of er dinsdag een nieuwe persconferentie komt.