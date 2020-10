Kieft steunt Van de Beek: ‘Zlatan en Pogba schrokken zich een ongeluk’

Donny van de Beek moet niet in paniek raken omdat zijn eerste basisplaats bij Manchester United in de Premier League uitblijft, zo benadrukt Wim Kieft. De middenvelder kwam in de laatste drie officiële wedstrijden tegen Tottenham Hotspur (1-6 verlies), Newcastle United (1-4 winst) en Paris Saint-Germain (1-2 winst) als invaller maar tot 38 speelminuten in totaal en hij mocht sinds zijn komst van Ajax alleen maar twee keer in de EFL Cup aan het startsignaal verschijnen.

Van de Beek komt op Kieft ‘sowieso’ over als ‘een verstandige jongen’ die weet dat hij geduld moet opbrengen als hij naast Paul Pogba en Nemanja Matic op de bank zit en ziet hoe Bruno Fernandes, Fred en Scott McTominay in de basis staan. “Vanuit Nederland denken we snel dat zulke spelers in de zwaarste competitie van de wereld zomaar een basisplaats krijgen. Maar die trainer is niet gek en hij ziet op de training en tijdens invalbeurten ook wel dat Van de Beek moet wennen aan het tempo en de fysieke weerstand in de Premier League”, benadrukt de voormalig Oranje-international zaterdag in De Telegraaf.

“Zelfs Zlatan Ibrahimovic en Pogba schrokken zich een ongeluk toen ze in de Engelse competitie terecht kwamen. Dan is het voor een jonge speler als Van de Beek, vertrouwd met de Eredivisie en opgeleid met de veilige manier van spelen bij Ajax, niet vreemd dat hij langzaam wordt gebracht en een aanpassingsperiode nodig heeft.” Kieft wijst erop dat er legio voorbeelden zijn van spelers die te snel zijn gebracht in de Premier League en vervolgens afgebrand zijn. “Zie wat Davy Klaassen is overkomen bij Everton.”

Solskjaer: 'De ex-United spelers die over hem praten, weten van niks'

“Van de Beek moet gewoon genoegen nemen met zijn rol in de pikorde bij United en rustig op zijn kans wachten. Dat kan weleens langer duren als een ploeg de uitwedstrijd in de Champions League wint van de finalist", wijst hij naar de 1-2 zege op Paris Saint-Germain. "Maar tegelijk zal het resultaat weleens tegenzitten of heb je mazzel door een blessure bij een ploeggenoot.” Kieft denkt dat Georginio Wijnaldum het juiste pad heeft bewandeld. “Wijnaldum heeft zich in de Premier League kunnen aanpassen bij Newcastle United, alvorens hij naar Liverpool vertrok. De lat kwam steeds hoger te liggen en Wijnaldums kwaliteit is dat hij zich het niveau en tempo eigen heeft gemaakt.”

Ole Gunnar Solskjaer kreeg vrijdag de vraag wat reden was van de summiere aanwezigheid van Van de Beek in de voorgaande duels. “Donny is fit genoeg. Natuurlijk is er sprake van concurrentie voor de plaatsen in het elftal. Het zorgt ervoor dat hij tijd krijgt om zich aan te passen en te wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten. Het is een nieuwe competitie voor hem. Donny is een topvoetballer en een geweldige persoonlijkheid”, benadrukte de manager. “Hij is heel erg bescheiden, werkt hard en natuurlijk wil hij meer spelen. Ik heb het al vaker gezegd. Jullie zullen hem dit seizoen nog voldoende zien. Het wordt een lang seizoen. Hij heeft indruk op mij gemaakt.”