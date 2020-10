Johan Derksen neemt risico: ‘Ik denk dat Ajax moeiteloos van Atalanta wint’

Johan Derksen verwacht dat Ajax volgende week de eerste drie punten in de Champions League bijschrijft. Twee dagen na de 0-1 nederlaag van het team van Erik ten Hag tegen Liverpool verzekerde de analist tijdens Veronica Inside dat hij niet onder de indruk is van de ploeg die de afgelopen twee seizoenen als derde in de Serie A eindigde en in augustus nog in de knockout-fase van de Champions League stond.

“Ik denk dat Ajax daar moeiteloos van wint”, verzekerde Derksen, die bijval kreeg van Valentijn Driessen. “Ze verloren ook met 4-1 van Napoli vorige week.” Derksen: “Als je ziet dat die Nederlanders daar excelleren, dat zijn hier ook maar heel eenvoudige Eredivisie-voetballers.” Wilfred Genee merkte op dat Marten de Roon en Hans Hateboer toch Oranje-internationals zijn. “Hateboer ten onrechte. En die jongen van PSV moet er nog aan komen”, verwees Derksen naar Sam Lammers, die in de voorbije transferperiode de overstap van PSV naar Atalanta maakte.

“We moeten maar afwachten of dat een goede wordt. Het is hartstikke leuk hóór dat ze het in Italië goed doen. Het is echt een provincieclub uit een arbeidersstad. Het is weer eens wat anders.” Genee stelde de vraag of Ajax niet bang moet zijn dat ze klop zullen krijgen van Atalanta. Derksen: “Nee, nee, daar hoeft Ajax niet bang voor te zijn.” Genee waarschuwde Derksen ervoor dat zijn uitspraken werden opgenomen en dat hij er lange tijd aan herinnerd zal worden als Atalanta bijvoorbeeld met dikke cijfers van Ajax wint.

“Je wordt er toch niet mee geconfronteerd later?”, viel Driesen zich wellicht cynisch af, daar hij altijd herinnerd wordt aan zijn gedane uitspraken. Derksen: “Je hebt ook niet meer dat Ajax echt ‘uit’ moet naar Atalanta. Daar zitten niet veertigduizend gekke Italianen te schreeuwen. Misschien een paar burgemeesters uit de streek met zo’n sjerp om”, hield hij vrijdagavond vol.

De woorden van Derksen en Driessen ten spijt: Atalanta is ook dit seizoen weer goed bezig. Het team van Gian Piero Gasperini startte met twee uitzeges bij Torino (2-4) en Lazio (1-4), alvorens thuis met 5-2 van Cagliari werd gewonnen. Afgelopen weekeinde ging het uitduel met Napoli met 4-1 verloren, maar de ploeg uit Bergamo herstelde zich door het eerste Champions League-duel met FC Midtjylland met 0-4 te winnen. Atalanta speelt zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur in eigen huis tegen Sampdoria.