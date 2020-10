Leeds United verrast Aston Villa; Bielsa wisselt Nederlander na 21 minuten

Patrick Bamford heeft Aston Villa de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De spits van Leeds United nam vrijdagavond in de onderlinge ontmoeting op Villa Park alle treffers voor zijn rekening: 0-3. De nederlaag betekent dat the Villans niet de eerste koppositie in de Premier League sinds 2001 grijpen, maar een punt achter Everton blijven: twaalf om dertien punten na vijf duels. Leeds United staart derde met tien punten uit zes duels.

De eerste helft eindigde doelpuntloos, maar aan kansen in de eerste 45 minuten zeker geen gebrek. Met name Leeds had via Bamford en Rodrigo uitzicht op een doelpunt, terwijl een inzet van Jack Grealish aan de andere kant van het veld van de lijn werd gehaald. In de tweede helft had Bamford negentien minuten nodig om drie keer te scoren en vooral zijn derde mocht er zijn. Tussen vier verdedigers in mikte hij de bal fraai en behendig in de linkerhoek. Het was alweer zijn zesde van het seizoen.

Pascal Struijk stond in de basis bij Leeds United, maar de jonge Nederlander speelde een ongelukkige wedstrijd. Na tien minuten ontving de verdediger een gele kaart na een tackle op Paul Tierney en bijna direct daarna ontsnapte hij aan zijn tweede. Sein voor coach Marco Bielsa om Struijk na 21 minuten te wisselen voor Jamie Shackleton.