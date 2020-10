Veronica Inside snoeihard voor Ten Hag: ‘Dan zou ik hem eruit schoppen’

Ajax begon de Champions League-campagne afgelopen woensdag met een 0-1 nederlaag tegen Liverpool. Bij Veronica Inside is er naar aanleiding van het verloren duel in de Johan Cruijff ArenA de nodige kritiek op trainer Erik ten Hag. Zo begrijpt Johan Derksen niet dat de oefenmeester na afloop voor de camera’s liet weten dat hij ondanks de nederlaag tevreden was met het spel van zijn ploeg.

“Wat ik niet begrijp.. Ajax heeft heel goed gespeeld en ze hebben heel veel kansen gemist. Maar dat de trainer van Ajax na afloop op televisie komt en vertelt dat hij zo tevreden is, omdat die jongens zo goed gevoetbald hebben. Een compliment naar het elftal. Dan denk ik: als ik een trainer in dienst had die heel tevreden was terwijl ze verloren hebben, dan zou ik hem eruit schoppen”, zo geeft Derksen te kennen. Ten Hag zei onder meer dat zijn ploeg een ‘uitstekende wedstrijd’ had gespeeld en deelde zijn spelers een compliment uit. “Dat is toch tegenwoordig de mode? Het ophemelen”, reageert Valentijn Driessen.

Ook René van der Gijp is naar aanleiding van het duel tussen Ajax en Liverpool kritisch op Ten Hag, omdat hij een kwartier voor tijd Davy Klaassen en David Neres naar de kant haalde voor Jurgen Ekkelenkamp en Zakaria Labyad. “Ik heb nog nooit van mijn leven meegemaakt dat iemand zijn beste twee speler eruit haalt en daarna de derde. Blind (die later werd gewisseld voor Klaas-Jan Huntelaar, red.), Klaassen en Neres waren de beste spelers. Hoe kan je dan denken dat je die drie eruit haalt dat je er voetballend op vooruitgaat? Hoe verzint zo iemand dat? Je brengt Labyad en Ekkelenkamp in zonder enige diepgang, twee totaal andere spelers. Zo dom!”

Johan Derksen is euforisch na de plaatsing van de OranjeLeeuwinnen voor het EK. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 23 oktober 2020

Van der Gijp noemt de uitleg van Ten Hag, die stelde dat de spelers met elkaar te vergelijken zijn en dat er na de wissel niks aan het spel veranderde, ‘krankzinnig’. “Labyad en Neres met elkaar vergelijken... Ik heb Labyad nog nooit rechtsbuiten zien spelen. En dan gaat hij Ekkelenkamp met Klaassen vergelijken. Die zijn totaal niet te vergelijken. Dan zegt hij dat er niks verandert aan het spel, maar natuurlijk verandert er wat aan je spel. Zeker als je Blind achterin weghaalt, dat is je beste opbouwer. Dat is toch onzin om te zeggen dat het niet zo is?”

Er is tevens kritiek op het tactische plan van Ten Hag tegen Liverpool. Ajax begon met een soort 4-4-2-formatie, waarin Mohammed Kudus op papier de spits was en Daley Blind op het middenveld speelde. “Ik vind het ongebruikelijk als je een nieuwe speler hebt en die speelt op zijn eigen positie heel goed, dat je hem dan tegen Liverpool in de spits zet. Dat vind ik geen visie”, verwijst Derksen naar Kudus. Driessen begrijpt niet dat dat Perr Schuurs en Lisandro Martínez het centrale duo vormden. “Die kunnen helemaal geen opbouwen. Dan haal je de hele opbouw uit je elftal.”

Presentator Wilfred Genee werpt op dat Schuurs voorlopig niet de ‘nieuwe Matthijs de Ligt’ is. “Dat klopt, maar hij zit in een fase waarin hij fouten mag maken. Dat is gebruikelijk bij dergelijke spelers die geen ervaring hebben. Maar ik vind Botman (die door Ajax aan Lille OSC verkocht werd, red.) een betere centrumverdediger dan Schuurs”, reageert Derksen. Hij constateert dat ook Promes ‘zijn zelfvertrouwen kwijt is’. “Hij deed het heel aardig vanaf de linkerkant, zeker met de voorzetten van Ziyech wist hij wel raad. Hij is slecht gaan spelen toen hij op tien moest gaan staan, omdat Ten Hag bedacht had dat hij daar ideaal voor was. Je hebt op tien niks aan hem en het enige dat Ten Hag bereikt heeft, is dat die jongen zijn vorm kwijt is en geen zelfvertrouwen meer heeft.”