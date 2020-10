Alleen 19-0 zege De Graafschap kan periodetitel Cambuur in de weg staan

SC Cambuur heeft vrijdagavond nog niet de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie kunnen opeisen. Het team van Henk de Jong won zelf ruim van Roda JC Kerkrade en leek baat te hebben bij de resultaten van de concurrenten: NAC Breda verloor immers tegelijkertijd bij Almere City FC en De Graafschap leek niet van Jong PSV te kunnen winnen. De Doetinchemmers wonnen in de extra tijd echter alsnog van Jong PSV en dus kan het team van Mike Snoei de periodetitel winnen als het inhaalduel met NAC Breda op 11 november met negentien goals verschil wordt gewonnen.

SC Cambuur - Roda JC Kerkrade 3-0

In de eerste tien minuten was Cambuur zoekende, terwijl Roda een licht veldoverwicht had. Toch kwam het team van De Jong vanuit het niets op 1-0. Een steekpass van Mitchel Paulissen, welke oorspronkelijk voor Jaimy Jacobs was bedoeld, viel via een verdedigend been voor de voeten van Robert Mühren, die oog-in-oog met Miguel Santos niet faalde. Tien minuten voor rust viel de 2-0: na een onderschepping van Doke Schmidt was het Mühren die breed legde op Giovanni Korte, wiens wippertje achter Santos belandde.

Enkele minuten na rust kreeg Cambuur de derde treffer in de schoot geworpen. Een foute pass van Niek Vossebelt richting het doel werd onderschept door Jarchinio Antonia, die uit een moeilijke hoek de 3-0 maakte. Cambuur controleerde de wedstrijd en had uitzicht op een vierde doelpunt via onder meer Mühren. Zeventien minuten voor het einde moest Cambuur met tien man verder toen Paulissen na een botsing zijn tweede gele kaart ontving.

Almere City FC - NAC Breda 2-0

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust viel toch de 1-0. Het was Elias Sörensen die de bal binnenkopte en daarmee zijn eerste goal voor Almere City maakte. Een hard gelag voor NAC, ook omdat Cambuur enkele minuten eerder een dubbele voorsprong had genomen tegen Roda JC. Echt grote kansen kreeg het team van Maurice Steijn echter niet in de eerste 45 minuten. Frederik Helstrup werkte de bal tien minuten voor rust bijna in eigen doel en een schot van Mounir El Allouchi miste kracht. Almere City liet zich na iets meer dan twintig minuten spelen gelden toen Nick Olij redde op een kopbal van Thomas Verheijdt.

NAC kwam vlak na rust goed weg toen Tim Receveur van net buiten de zestien op doel schoot en zijn inzet op de binnenkant van de paal zag eindigen. Na bijna een uur spelen voorkwam Olij een tweede doelpunt van Sörensen, die uit een moeilijke hoek op doel schoot. Een tweede doelpunt hing in de lucht en uiteindelijk schoot Faris Hammouti tien minuten voor het einde op fraaie wijze de bevrijdende 2-0 binnen voor het team van Ole Tobiasen.

De Graafschap - Jong PSV 2-1

De teams van Mike Snoei en Peter Uneken hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht en de eerste 45 minuten leken in 0-0 te eindigen. Het was echter de achttienjarige Dennis Vos die Jong PSV met zijn eerste goal in het betaald voetbal op 0-1 zette. De gelijkmaker volgde echter al snel: na een overtreding op Mohamed Hamdaoui zette Ralf Seuntjens vanaf elf meter de 1-1 op het scorebord. De Graafschap zete Jong PSV in de tweede helft bij tijd en wijle onder druk, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Diep in de extra tijd zorgde Seuntjes voor de 2-1 en stelde hij tegelijkertijd het feest van Cambuur uit.