Oranje Leeuwinnen plaatsen zich dankzij monsterzege voor EK

De Oranje Leeuwinnen hebben zich gekwalificeerd voor het EK van 2021 in Engeland, dat overigens pas in de zomer van 2022 wordt afgewerkt. Dankzij een 7-0 overwinning op Estland is de ploeg van vertrekkend bondscoach Sarina Wiegman met nog twee wedstrijden te gaan in de kwalificatiecyclus niet meer te achterhalen door naaste achtervolger Rusland, dat eerder op de dag met 1-0 won van Slovenië en negen punten minder heeft. Na gastland Engeland en Duitsland is Nederland het derde land dat zich verzekerd heeft van deelname aan het toernooi dat over anderhalf jaar op het programma staat en waarop het titelverdediger is.

De EK-kwalificatiecyclus verloopt uiterst probleemloos voor de Oranje Leeuwinnen. Tot dusver werden alle wedstrijden gewonnen, met een positief doelsaldo van maar liefst 33 treffers. Toch kan Rusland Nederland in theorie nog achterhalen, als de resterende drie wedstrijden door de Russen gewonnen worden en de ploeg van Wiegman de laatste twee duels met Kosovo verliest én er een verschil in 22 doelpunten wordt goedgemaakt. De Oranje Leeuwinnen wonnen echter twee keer van Rusland en zijn zodoende op basis van het onderling resultaat al verzekerd van de eerste plaats in Groep A.

De OranjeLeeuwinnen staan bij rust met 4-0 voor tegen Estland en dit moment verklaart precies waarom. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 23 oktober 2020

Ook tegen Estland kende Nederland een uitermate eenvoudige avond. Al na zeven minuten spelen kwam de thuisploeg in het Capital Hitachi Mobility Stadion in Groningen op voorsprong, toen Daniëlle van de Donk een voorzet van Dominique Janssen vogelvrij kon binnenkoppen. Het duurde slechts negen minuten voor de marge verdubbeld kon worden. Nadat een inzet van Jackie Groenen nog gekeerd werd door de Estse doelvrouw Karina Kork, tikte Van de Donk vanuit de rebound haar tweede treffer van de avond tegen de touwen.

Na geklungel in de Estse defensie en een doelpunt van Groenen liepen de Oranje Leeuwinnen nog binnen het halfuur uit naar een 3-0. Nadat basisdebutant Katja Snoeijs nog de paal had geraakt, tilde Sherida Spitse nog voor rust de marge zelfs naar vier. De captain van Nederland mocht aanleggen vanaf de stip na een handsbal in het strafschopgebied. De 5-0 liet vervolgens even op zich wachten, mede doordat de paal een hattrick van Van de Donk in de weg stond. Met 65 minuten op de klok voerde Groenen met haar tweede treffer van de avond de score op door de profiteren van matig keeperswerk van Kork.

In het laatste kwartier liepen de Oranje Leeuwinnen nog uit naar een hele forse overwinning op Estland, dat eerder in de kwalificatiecyclus in eigen huis ook al werd getrakteerd op een 0-7 nederlaag. Aniek Nouwen verzorgde met een kopbal vanuit een ingestudeerde hoekschop de 6-0, waarna Snoeijs ook nog haar duit in het zakje kon doen. De aanvalster van Girondins de Bordeaux kon raak schieten na een klutssituatie in het strafschopgebied. Het bleek uiteindelijk het slotakkoord van een uiterst doelpuntrijke avond. Voor de Oranje Leeuwinnen wachten nu komende dinsdag en in december nog twee ontmoetingen met Kosovo.