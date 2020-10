FC Volendam dendert door en wint met 7-1; Jong Ajax scoort vijf keer

FC Volendam is niet te stoppen in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Wim Jonk won vrijdagavond met liefst 7-1 van hekkensluiter FC Dordrecht en dat betekent dat de Noord-Hollanders veertien punten hebben overgehouden aan de laatste zes duels. Jong Ajax was tegelijkertijd ook op dreef en sloot het bezoek aan MVV af met een 1-5 overwinning. NEC boekte ten koste van Go Ahead Eagles de derde zege in de laatste vier duels, 2-1, en Sebastian Soto speelde als invaller een hoofdrol in de 2-0 overwinning van Telstar op Helmond Sport.

FC Volendam - FC Dordrecht 7-1

Hoewel de bezoekers enkele keren gevaarlijk waren in de eerste helft, stond er na het klinken van het rustsignaal een tussenstand van liefst 4-0 op het scorebord. Het team van Jonk stond na zeven minuten al met 2-0 voor: Francesco Antonucci zorgde na een afgeslagen hoekschop voor de 1-0 en niet veel later rondde Derry John Murkin bij de tweede paal fraai af na voorbereidend werk van Boy Deul. Na dik een half uur spelen kopte Samuele Mulattieri de 3-0 binnen en de Italiaan kopte in de extra tijd ook de 4-0 tegen de touwen. Nick Doodeman, de man van ‘8 assists in 106 minuten’, was dit keer bij niet één van de vier treffers betrokken.

Nordin Bakker stond in de eerste 45 minuten enkele doelpunten van FC Dordrecht in de weg, maar kon enkele minuten na de pauze niet voorkomen dat Gianni dos Santos een rebound benutte: 4-1. FC Volendam kwam nog goed weg na een inzet van Richie Musaba op de paal, maar scoorde vervolgens toch nog drie keer toen Doodeman inmiddels naar de kant was gehaald. Murkin gleed op aangeven van Leon Maloney de 5-1 binnen en een heerlijke wippertje van Martijn Kaars na voorbereidend werk van Murkin betekende de 6-1. Een volley van debutant Dean James liet het duel in 7-1 eindigen.

MVV - Jong Ajax 1-5

In de eerste twintig minuten waren de teams van Ron Elsen en Mitchell van der Gaag aan elkaar gewaagd, maar daarna nam de thuisploeg de leiding. Jerome Deom verzilverde een rebound: 1-0. De voorsprong was van korte duur, daar een geplaatste inzet van Max de Waal twee minuten later al de 1-1 betekende. Jong Ajax kwam zeven minuten na de pauze op 1-2: Devyne Rensch schoof de bal binnen op aangeven van Youri Regeer. De bezoekers liepen vervolgens verder uit via Nordin Musampa, die een vrije trap van De Waal binnenkopte, en Giovanni, met een raak schot in de korte hoek na een mooie steekpass van Enric Llansana. Invaller Naci Ünuvar bepaalde de eindstand in Maastricht: 1-5.

NEC - Go Ahead Eagles 2-1

Het team van Rogier Meijer kwam na iets meer dan twintig minuten spelen op 1-0. Een corner van Jordy Bruijn werd niet goed weggewerkt door de defensie van Go Ahead Eagles en Javier Vet werkte de bal in de draai binnen. Twee minuten na de pauze kwam NEC op 2-0 en weer was het uit een hoekschop: Rangelo Janga tikte de bal achter Jay Gorter. Het bezoek uit Deventer speelde een goede tweede helft en kwam na ruim een uur spelen tot scoren: Luuk Brouwers kopt de bal binnen in de lange hoek. Het was vooral aan Norbert Alblas te danken dat NEC drie punten aan het duel overhield.

Telstar 1963 NV speelt thuis, dan weet je dat er zomaar een WERELDGOAL kan vallen! ?? ?? ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 23 oktober 2020

Telstar - Helmond Sport 2-0

Het scorebord kwam in de eerste helft niet in beweging, maar aan de kansen lag het niet. Zo ging een schot van Welat Cagro tegen de paal en tien minuten voor rust haalde Glynor Plet een bal van de doellijn. De entree van Sebastian Soto ten koste van Gyliano van Velzen na rust was een gouden wissel. De aanvaller schoot de bal enkele minuten na rust na een pass van Cagro heerlijk in de verre hoek: 1-0. Soto nam ook de 2-0 voor zijn rekening: na een volley van Shayne Pattynama kopte hij van dichtbij binnen. De bezoekers kwamen er niet meer echt aan te pas in het vervolg van de wedstrijd en het was Pattynama die zelfs nog dicht bij een derde treffer was.