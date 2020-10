‘Het moet als Advocaat verschrikkelijk zijn om met deze jongen te werken’

Feyenoord begon de Europa League-campagne donderdagavond met een 0-0 gelijkspel tegen Dinamo Zagreb. In het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport klinkt een positief geluid over de prestatie van Feyenoord in Kroatië. Er wordt echter minder lovend gesproken over Nicolai Jörgensen, die als invaller binnen de lijnen kwam tegen Dinamo Zagreb.

“Ik vind het jammer dat ze daar geen drie punten hebben gehaald. Ik ben het met Dick Advocaat eens dat er een volwassen team stond, dat er hard voor heeft geknokt. Ze missen een spits en daardoor ook een linkerspits”, zo begint Jack van Gelder. Youri Mulder verzucht dat Feyenoord tegen Dinamo Zagreb veel kansen kreeg, bijvoorbeeld via Bryan Linssen. Van Gelder en Jan van Halst concluderen dat hij echter geen spits is, al stond hij in de wedstrijden tegen Willem II (1-4 zege), Sparta Rotterdam (1-1) en Dinamo Zagreb (0-0) wel in de punt van de aanval.

“Ik heb medelijden met hem. Ik heb sowieso medelijden met Feyenoord, dat ze toen met Jorgensen hebben verlengd. Ze konden hem voor miljoenen verkopen, maar hebben hem toch gehouden. Na het kampioensjaar is het helemaal niks meer. Feyenoord heeft het financieel moeilijk, dus ze kunnen niet zomaar een tweede Jörgensen kopen”, zo is Van Halst hard voor Jörgensen. De Deense spits speelde tot dusver vier wedstrijden en moest twee duels missen door een liesblessure.

“Als ik je hem ook zag tegen Dinamo Zagreb... Er werden een aantal ballen naar voren gerost om ruimte te bieden achterin. Maar hij mist kopduels, hij zit ernaast, hij loopt verkeerd: het moet als Advocaat verschrikkelijk zijn om met deze jongen te moeten werken”, zegt Van Gelder over Jörgensen. Mulder stelt aanvankelijk dat Jörgensen ‘zich kapot werkt’, al geeft hij later aan dat hij dacht dat het over Linssen ging. “Dat is nu juist het probleem: dat doet hij ook niet”, reageert Van Halst in eerste instantie. “Ik vind ook niet dat hij zich kapot werkt. Jörgensen? Nee.”