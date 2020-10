Advocaat heeft opvallend positieve boodschap: ‘Hij heeft veel meters gemaakt’

Na het 0-0 gelijkspel tegen Dinamo Zagreb in de eerste groepswedstrijd van de Europa League wacht voor Feyenoord zondagmiddag een uitduel met RKC Waalwijk. Het lijkt er sterk op dat in het Mandemakers Stadion opnieuw Bryan Linssen in de punt van de aanval zal staan. Dick Advocaat komt vrijdag op de officiële website van Feyenoord met een lofzang voor de dertigjarige aanvaller.

Linssen speelde tegen achtereenvolgens Willem II (1-4 zege), Sparta Rotterdam (1-1) en Dinamo Zagreb (0-0) in de punt van de aanval en kreeg in Kroatië de twee goede mogelijkheden op een doelpunt, maar kwam uiteindelijk niet tot scoren. Na afloop van het Europa League-duel gingen er stemmen op om Linssen tegen RKC te vervangen door de weer fitte Nicolai Jörgensen, die tegen Dinamo Zagreb als invaller binnen de lijnen kwam. Zo stelt Valentijn Driessen in een video van De Telegraaf dat Linssen ‘niet op zijn eigen plaats speelt’, ‘niet een echte goalgetter is’ en ‘zijn kansen niet wist af te maken’.

“Linssen heeft als spits ontzettend veel meters gemaakt en kansen gekregen. Dat balletje gaat binnenkort een keer goed voor hem vallen”, zegt Advocaat op de website van Feyenoord. De oefenmeester kan tegen RKC over een nagenoeg fitte selectie beschikken, al mist hij wel Leroy Fer, Luis Sinisterra, Robert Bozeník en Sven van Beek. Mark Diemers en Orkun Kökcü moesten in Zagreb met vermoeidheidsverschijnselen worden gewisseld.

“Eigenlijk hebben we onszelf tekort gedaan. We speelden goed voetbal en kregen genoeg kansen. Dat lukte ons zelfs met tien man. Hopelijk kunnen we dat goede voetbal ook in de Eredivisie laten zien. We moeten het goede gevoel meenemen naar Waalwijk”, analyseert Advocaat het duel met Dinamo Zagreb. De oefenmeester stelt dat er absoluut geen sprake is van onderschatting in aanloop naar het treffen met RKC.

“‘Na het duel met Sparta hoorde ik ook mensen zich afvragen hoe we gelijk konden spelen tegen die ploeg, want “het was Sparta maar”. Mensen moeten niet verwachten dat wij alle wedstrijden winnen”, benadrukt de trainer van Feyenoord met een verwijzing naar het 1-1 gelijkspel van vorige week in De Kuip tegen Sparta. “Ze mogen wel verwachten dat we weinig duels zullen verliezen, want wij hebben een ploeg die niet veel doelpunten tegen krijgt.”