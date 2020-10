Roger Schmidt pleit voor streep door alle interlands

Roger Schmidt ziet het liefst dat er voorlopig geen interlands meer worden gespeeld. De trainer van PSV merkt in gesprek met De Telegraaf op dat de 'bubbels' waarin spelers in clubverband verkeren, barsten wanneer ze op reis gaan voor interlands. Daardoor neemt de kans op verspreiding van het coronavirus toe, geeft hij aan. De eerstvolgende interlandperiode is volgende maand al.

Schmidt kon donderdagavond tijdens de wedstrijd tegen Granada in de Europa League (1-2 nederlaag) niet beschikken over Jordan Teze en Eran Zahavi, die deze maand allebei besmet terugkeerden van een interlandperiode. In het geval van Teze ging het echter wel om een positieve test op zijn eerste dag bij Jong Oranje. Zahavi bleek na interlands met Israël besmet. Het tweetal is inmiddels negatief, maar kreeg niet op tijd toestemming van de UEFA om mee te doen tegen Granada.

"In de huidige situatie met het virus moeten we nadenken of het echt zin heeft om spelers in een situatie te brengen, waarbij ze naar andere landen reizen en het virus mogelijk verspreiden", stelt Schmidt. "Nu het deze kant op gaat en steeds meer mensen geïnfecteerd raken, ook binnen voetbalteams, denk ik dat het geen zin heeft interlands te spelen. Het is niet aan mij dat te beslissen en ik snap het belang van interlandvoetbal, maar uiteindelijk moeten we met zijn allen zorg dragen voor de gezondheid van de spelers."

Het om zich heen grijpende virus heeft een grote impact op de voetballerij, merkt de trainer. Behalve Teze en Zahavi ontbraken ook Cody Gakpo en Pablo Rosario tegen Granada. "Het heeft grote invloed, ook op je kans om wedstrijden te winnen, want je komt personeel gezien gewoon in een lastige situatie", geeft hij aan. Schmidt wil dat Europese clubtoernooien wel doorgang vinden, omdat spelers bij internationale reizen voor hun club binnen de 'bubbel' van hun eigen club blijven. Ze mengen zich niet in het andere reizende verkeer en zijn ook in hotels afgezonderd van anderen. Bij interlands komen spelers uiteraard in aanraking met spelers van andere clubs en het personeel van de voetbalbond.